İstanbulspor, Alanya'da 3 puanı tek golle aldı

Spor Toto Süper Lig 4. hafta mücadelesinde İstanbulspor, deplasmanda Alanyaspor ile karşılaştı.

Kırbıyık Holding Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi İstanbulspor 1-0 kazandı.

Konuk ekibe galibiyeti getiren golü 48. dakikada Valon Ethemi kaydetti.

İstanbulspor'da Kristal Abazaj, 87. dakikada ikinci sarı karttan kırmızı kart görerek oyun dışında kaldı.

Alanyaspor'da Daniel Candeias, 87. dakikada kazanılan penaltı atışını gole çeviremedi.

Sezona galibiyetle başlayan Alanyaspor, Beşiktaş ve Sivasspor ile beraber kalmıştı. Bu sonuçla ligde çıktığı son 3 maçta galibiyet çıkaramadı ve 5 puanda kaldı.

Ligde sırasıyla Trabzonspor, Kayserispor ve Konyaspor mağlup olan İstanbulspor, bu sonuçla ligde 17 yıl sonra ilk galibiyetini almış oldu.

MAÇTAN DAKİKALAR ( İLK YARI)

Spor Toto Süper Lig'in 4. haftasındaki Corendon Alanyaspor-İstanbulspor maçının ilk yarısı 0-0 tamamlandı.

3. dakikada gelişen İstanbulspor atağında, Topalli'nin pasında Oğuzhan Berber, ceza sahası dışından şutunu attı. Meşin yuvarlak, kaleci Runarsson'un kucağında kaldı.

5. dakikada gelişen Alanyaspor atağında, Yusuf Özdemir'in pasında ceza sahası sol çaprazında topla buluşan Eduardo'nun şutunda, meşin yuvarlak az farkla üstten dışarı çıktı.

20. dakikada sağ kanattan Topalli'nin kavisli ortasında kaleci Runarsson'un tokatladığı top, arka direkte Ethemi'nin önüne düştü. Ethemi'nin dizine çarpan top, auta gitti.

38. dakikada Furkan Bayır'ın savunmanın arkasına attığı uzun pasta Efkan Bekiroğlu, topu ayağının dışıyla önüne aldı. Bu oyuncunun kaleye göndermek istediği topa, Oğuzhan Berber son anda ayak koydu.

Karşılaşmanın ilk yarısı, 0-0 sona erdi.

MAÇTAN DAKİKALAR ( İKİNCİ YARI BİRAZDAN)

