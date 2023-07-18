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Spor

İstanbulspor, Apostolos Diamantis transferini duyurdu

Süper Lig ekiplerinden İstanbulspor, son olarak OFI Girit forması giyen Apostolos Diamantis'i kadrosuna kattı.

AA18 Temmuz 2023 Salı 17:00 - Güncelleme:
İstanbulspor, Apostolos Diamantis transferini duyurdu
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Yeni sezon öncesi transfer çalışmalarını sürdüren İstanbulspor, Yunan defans oyuncusu Apostolos Diamantis'i kadrosuna dahil etti.

Sarı-siyahlı kulüpten yapılan açıklamaya göre, 23 yaşındaki oyuncuyla 3 yıllık anlaşmaya sağlandı.

GEÇEN SEZONKİ PERFORMANSI

İstanbulspor'un bonservis bedeli ödemeden renklerine bağladığı Diamantis, son olarak Yunanistan Süper Lig ekiplerinden OFI forması giyerken, geçen sezon 23 lig maçında 2 de gol attı.

Futbolculuk kariyerine Yunanistan takımlarından Panserraikos'ta başlayan Apostolos Diamantis, PAOK, Volos NPS ve son olarak OFI Girit forması giydi.

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