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Spor

İstanbulspor, Beşiktaş'a misafir oluyor

Spor Toto Süper Lig'in 26. haftasında İstanbulspor, Beşiktaş'a konuk olacak. Mücadeleyi hakem Ali Şansalan yönetecek.

AA17 Mart 2023 Cuma 09:25 - Güncelleme:
İstanbulspor, Beşiktaş'a misafir oluyor
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Spor Toto Süper Lig'in 26. haftasında İstanbulspor, yarın Beşiktaş ile deplasmanda karşılaşacak.

Vodafone Park'ta saat 19.00'da oynanacak mücadeleyi hakem Ali Şansalan yönetecek.

Ligde oynadığı son 3 maçtan 9 puanla ayrılan sarı-siyahlılar, puanını 24'e yükselterek 16. sıraya çıktı ve rakipleriyle arasındaki puan farkını kapattı.

Arabam.com Konyaspor'u deplasmanda 1-0, Corendon Alanyaspor'u iç sahada 2-1 yenen İstanbulspor, son maçında Demir Grup Sivasspor'u sahasında 3-0'lık skorla geçmeyi başardı.

Sivasspor karşısında sarı kart görerek cezalı duruma düşen stoper Okan Erdoğan, Beşiktaş'a karşı forma giyemeyecek.

İstanbulspor'da kaleci David Jensen, orta saha Onur Ergün, sol bek Duhan Aksu, stoper Mehmet Yeşil, orta saha Muammer Sarıkaya ve takımın en golcü ismi olan Valon Ethemi, sarı kart sınırındaki isimler. Bu oyuncular Beşiktaş deplasmanında kart görmesi durumunda iç sahadaki VavaCars Fatih Karagümrük mücadelesinde forma giyemeyecek.

İki ekip ligin ilk yarısında Atatürk Olimpiyat Stadı'ndaki mücadelede 2-2 berabere kalmıştı.

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