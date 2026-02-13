İSTANBUL 14°C / 8°C
  İstanbulspor, Çorum FK deplasmanında kazandı
Spor

İstanbulspor, Çorum FK deplasmanında kazandı

İstanbulspor, Çorum FK deplasmanında 3-2 kazanarak önemli bir galibiyet aldı. Konuk ekibe zaferi Phellipe Cardoso'nun son dakikalardaki golü getirdi.

13 Şubat 2026 Cuma 22:18
İstanbulspor, Çorum FK deplasmanında kazandı
ABONE OL

Trendyol 1. Lig'in 25. haftasında İstanbulspor, deplasmanda Arca Çorum FK'yi 3-2 yendi.

Stat: Çorum Şehir

Hakemler: Reşat Onur Coşkunses, Kürşathan Akın, Azad İlhan

Arca Çorum FK: Hasan Hüseyin Akınay, Sinan Osmanoğlu, Serdar Gürler (Dk. 89 Atakan Akkaynak), Yusuf Erdoğan, Pedrinho (Dk. 81 Aleksic), Arda Hilmi Şengül, Fredy, Mame Thiam, Oğuz Gürbulak (Dk. 46 Samudio), Üzeyir Ergün, Burak Çoban (Dk. 70 Ferhat Yazgan)

İstanbulspor: Alp Tutar, Yunus Bahadır, Fatih Tultak, Vorobjovas, Sambissa (Dk. 61 Özcan Şahan), Duran Şahin (Dk. 61 Araujo), Emrecan Uzunhan, Muhammed Mert (Dk. 61 Mendy), Yusuf Ali Özer, Mamadou (Dk. 89 Turan Deniz Tuncer), Krstovski (Dk. 70 Mustafa Sol)

Goller: Dk. 26 Krstovski, Dk. 78 ve 90+7 (Penaltıdan) Araujo (İstanbulspor), Dk. 48 Burak Çoban, Dk. 53 Mame Thiam (Arca Çorum FK)

Sarı kartlar: Dk. 76 Sinan Osmanoğlu, Dk. 80 Serdar Gürler, Dk. 90+3 Atakan Akkaynak, Dk. 90+5 Arda Hilmi Şengül, Dk. 90+12 Mame Thiam (Arca Çorum FK)

Popüler Haberler
