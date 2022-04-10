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Spor

İstanbulspor deplasmanda Menemenspor'u yendi

İstanbulspor, Spor Toto 1. Lig 31. hafta mücadelesinde deplasmanda konuk olduğu Menemenspor'u 3-1 mağlup etti.

AA10 Nisan 2022 Pazar 18:49 - Güncelleme: 10 Nisan 2022 Pazar 18:49
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Spor Toto 1. Lig 31. haftasında İstanbulspor, deplasmanda NasaDoge Menemenspor'u 3-1 yendi.

STAT: Menemen İlçe

HAKEMLER: Oğuzhan Aksu, Gökhan Memişoğlu, Mehmet Akıncık

NASADOGE MENEMENSPOR: Batuhan Şen, Sinan Akgöl (Dk. 63 Sabbah), Oğuzhan Çapar, Seyfettin Anıl Yaşar, Emre Batuhan Adıgüzel (Dk. 85 Mahmut Akan), Muhammed Himmet Ertürk, Cem Çelik (Dk. 63 Emir Şenocak), Ba, Batuhan Kırdaroğlu (Dk. 46 Toni Gomes), Abdullah Aydın, Ahmet Sağat (Dk. 71 Kehinde)

İSTANBULSPOR: Muhammed Alperen Uysal, Melih Kabasakal, Ologo, Mehmet Yeşil, Ali Yaşar (Dk. 83 Tuncer Duhan Aksu), Topalli (Dk. 88 Kağan Miray Bağış), Muammer Sarıkaya, Ferhat Yazgan, Ethemi (Dk. 77 Berkay Görmez), Rroca (Dk. 77 Eslem Öztürk), Emir Kaan Gültekin (Dk. 83 Mertan Caner Öztürk)

GOLLER: Dk. 37 ve 65 Topalli, Dk. 58 Muammer Sarıkaya (İstanbulspor), Dk. 60 Toni Gomes (NasaDoge Menemenspor)

SARI KARTLAR: Dk. 39 Batuhan Şen, Dk. 71 Seyfettin Anıl Yaşar (NasaDoge Menemenspor), Dk. 45+1 Rroca (İstanbulspor)

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