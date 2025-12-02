İSTANBUL 15°C / 8°C
Spor

İstanbulspor duyurdu! Barış Kanbak dönemi resmen başladı

Trendyol 1. Lig ekibi İstanbulspor teknik direktörlük görevine Barış Kanbak'ın getirildiğini duyurdu.

2 Aralık 2025 Salı 15:28
İstanbulspor duyurdu! Barış Kanbak dönemi resmen başladı


Trendyol 1. Lig ekibi İstanbulspor, Mustafa Alper Avcı'dan boşalan teknik direktörlük görevine Barış Kanbak'ın getirildiğini açıkladı.

Sarı-siyahlı kulüpten yapılan açıklamada, "Teknik Direktör Barış Kanbak ile Aralık 2025'ten itibaren geçerli olacak şekilde 5 yıllık sözleşme imzalanmıştır. Teknik direktörümüz Barış Kanbak'a hoş geldin dileklerimizi iletir, birlikte nice başarılar dileriz" denildi.

Kasımpaşa Kulübü'nde çeşitli pozisyonlarda görev alan Kanbak, bu sezon ise Çorum FK ve Eyüpspor'da yardımcı antrenörlük görevini üstlenmişti" ifadelerine yer verildi.

