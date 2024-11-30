İstanbulspor evinde dört köşe

Trendyol 1. Lig 14. hafta maçında İstanbulspor, sahasında Iğdır FK ile karşılaştı. Esenyurt Necmi Kadıoğlu Stadyumu'nda oynanan maçı İstanbulspor 4-0 kazandı.

Ev sahibi ekibe galibiyeti getiren golleri 4. dakikada Fatih Tultak, 34 ve 87. dakikalarda Emir Kaan Gültekin ve 72. dakikada Valon Ethemi kaydetti.

Emir Kaan, bu sezon İstanbulspor formasıyla 7. golünü attı. 24 yaşındaki oyuncu ayrıca 2 de asist yaptı.

Osman Zeki Korkmaz'ın öğrencileri, ligde üst üste 2. galibiyetini aldı. Iğdır FK 6 maç sonra mağlup oldu.

İstanbulspor bu sonuçla puanını 20'ye çıkardı. Iğdır ise 22 puanda kaldı.

Ligin bir sonraki haftasında İstanbulspor, Keçiörengücü deplasmanına gidecek. Iğdır FK ise Bandırmaspor ile karşılaşacak.