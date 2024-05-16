İSTANBUL 20°C / 12°C
Parçalı bulutlu, güneşli
16 Mayıs 2024 Perşembe / 9 Zilkade 1445
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    32,209
  • EURO
    35,0706
  • ALTIN
    2472.72
  • BIST100
    10177.8
ANA SAYFA
RAMAZAN
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • İstanbulspor evinde Sivasspor'u konuk edecek
Spor

İstanbulspor evinde Sivasspor'u konuk edecek

Süper Lig'in 37. haftasında İstanbulspor sahasında Sivasspor'u konuk edecek. Müsabaka saat 17.00'de başlayacak.

AA16 Mayıs 2024 Perşembe 10:38 - Güncelleme:
İstanbulspor evinde Sivasspor'u konuk edecek
ABONE OL

Trendyol Süper Lig'de küme düşmesi kesinleşen ilk ekip olan İstanbulspor, iç sahadaki son maçında yarın EMS Yapı Sivasspor'u konuk edecek.

Esenyurt Necmi Kadıoğlu Stadı'nda oynanacak müsabaka, saat 17.00'de başlayacak.

Süper Lig'de 36 maçta 4 galibiyet, 7 beraberlik ve 25 yenilgi yaşayan ve 3 puan da silme cezası alan İstanbulspor, 16 puanla son sırada bulunuyor.

EMS Sivasspor ise 12'şer galibiyet, beraberlik ve mağlubiyet sonucunda toplandığı 48 puanla 9. sırada yer alıyor.

İstanbulspor'da kaleci Alp Arda'nın yanı sıra savunma oyuncuları Ali Yaşar, Okan Erdoğan ve Simon Deli sarı kart sınırında. Bu isimler, yarın kart görmesi durumunda ligin son haftasında Fenerbahçe ile deplasmanda oynanacak maçta forma giyemeyecek.

İki takım arasında sezonun ilk yarısında oynanan maçı, EMS Yapı Sivasspor 1-0 kazanmıştı.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.