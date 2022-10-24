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Spor

İstanbulspor, Fatih Tekke ile görüşmelere başladı

Osman Zeki Korkmaz ile yollarını ayıran Süper Lig ekiplerinden İstanbulspor, teknik direktörlük için Fatih Tekke ile görüşmelere başladı.

DHA24 Ekim 2022 Pazartesi 20:35 - Güncelleme:
İstanbulspor, Fatih Tekke ile görüşmelere başladı
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Spor Toto Süper Lig ekibi İstanbulspor, teknik direktör Osman Zeki Korkmaz'ın istifasının ardından Fatih Tekke ile görüşmelere başladı.

İstanbulspor, teknik direktör Osman Zeki Korkmaz'ın istifa ederek görevinden ayrıldığını açıklamasının ardından arayışlarına başladı. İstanbulspor yönetiminin, boşalan görev için eski teknik direktörleri Fatih Tekke ile temasa geçtiği öğrenildi. Tekke'nin yarın kulüp tesislerine gelerek İstanbulspor Başkanı Ecmel Faik Sarıalioğlu ile görüşme yapması bekleniyor.

FATİH TEKKE'NİN TEKNİK DİREKTÖRLÜK KARİYERİ

Fatih Tekke, daha önceden Kayseri Erciyesspor, Boluspor, Manisaspor, Denizlispor, İstanbulspor ve Bursaspor'da teknik direktörlük görevi yaptı.

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