İstanbulspor, Fatih Tekke ile görüşmelere başladı

Spor Toto Süper Lig ekibi İstanbulspor, teknik direktör Osman Zeki Korkmaz'ın istifasının ardından Fatih Tekke ile görüşmelere başladı.

İstanbulspor, teknik direktör Osman Zeki Korkmaz'ın istifa ederek görevinden ayrıldığını açıklamasının ardından arayışlarına başladı. İstanbulspor yönetiminin, boşalan görev için eski teknik direktörleri Fatih Tekke ile temasa geçtiği öğrenildi. Tekke'nin yarın kulüp tesislerine gelerek İstanbulspor Başkanı Ecmel Faik Sarıalioğlu ile görüşme yapması bekleniyor.

FATİH TEKKE'NİN TEKNİK DİREKTÖRLÜK KARİYERİ



Fatih Tekke, daha önceden Kayseri Erciyesspor, Boluspor, Manisaspor, Denizlispor, İstanbulspor ve Bursaspor'da teknik direktörlük görevi yaptı.