İstanbulspor, Fenerbahçe maçına 4 eksik ile çıkacak

Spor Toto Süper Lig'de kümede kalma hesapları yapan İstanbulspor, 24 Nisan Pazartesi günü Fenerbahçe ile deplasmanda oynayacağı maç öncesinde sarı kart şoku yaşadı.

İstanbulspor'un Antalyaspor ile 3-3 berabere kaldığı mücadelede, sarı-siyahlı takımın formasını giyen 4 isim cezalı duruma düştü.

Kaleci David Jensen, sağ bek Demeaco Duhaney, orta saha oyuncuları Mahamadou Ba ile Onur Ergün gördükleri sarı kartların ardından Fenerbahçe maçında oynama şanslarını kaybettiler.

Antalyaspor maçı sonrası açıklama yapan Mahamadou Ba "Fenerbahçe maçına kazanmaya gideceğiz. Keşke o maçta oynayabilseydim. Ama o maçtan sonra direk rakibimiz Giresunspor ile oynayacağız, o karşılaşmada elimden geleni yapacağım." ifadelerini kullandı.