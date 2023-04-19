İSTANBUL 16°C / 9°C
Parçalı bulutlu, güneşli
19 Nisan 2023 Çarşamba / 29 Ramazan 1444
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    19,4026
  • EURO
    21,2881
  • ALTIN
    1243.68
  • BIST100
    5061.22
ANA SAYFA
RAMAZAN
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
DİĞER
İLETİŞİM

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • İstanbulspor, Fenerbahçe maçına 4 eksik ile çıkacak
Spor

İstanbulspor, Fenerbahçe maçına 4 eksik ile çıkacak

İstanbulspor bugün oynanan Antalyaspor maçının ardından 4 oyuncusu kart cezalısı durumuna düştü. 24 Nisan günü Fenerbahçe ile oynanacak maçta sarı-siyahlı ekip sahaya 4 eksik ile çıkacak.

19 Nisan 2023 Çarşamba 19:24 - Güncelleme:
İstanbulspor, Fenerbahçe maçına 4 eksik ile çıkacak
ABONE OL

Spor Toto Süper Lig'de kümede kalma hesapları yapan İstanbulspor, 24 Nisan Pazartesi günü Fenerbahçe ile deplasmanda oynayacağı maç öncesinde sarı kart şoku yaşadı.

İstanbulspor'un Antalyaspor ile 3-3 berabere kaldığı mücadelede, sarı-siyahlı takımın formasını giyen 4 isim cezalı duruma düştü.

Kaleci David Jensen, sağ bek Demeaco Duhaney, orta saha oyuncuları Mahamadou Ba ile Onur Ergün gördükleri sarı kartların ardından Fenerbahçe maçında oynama şanslarını kaybettiler.

Antalyaspor maçı sonrası açıklama yapan Mahamadou Ba "Fenerbahçe maçına kazanmaya gideceğiz. Keşke o maçta oynayabilseydim. Ama o maçtan sonra direk rakibimiz Giresunspor ile oynayacağız, o karşılaşmada elimden geleni yapacağım." ifadelerini kullandı.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.