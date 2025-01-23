İSTANBUL 12°C / 7°C
Parçalı bulutlu, güneşli
23 Ocak 2025 Perşembe / 24 Recep 1446
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    35,6531
  • EURO
    37,2509
  • ALTIN
    3157.68
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • İstanbulspor, Fenerbahçe'li stoperi kadrosuna kattı
Spor

İstanbulspor, Fenerbahçe'li stoperi kadrosuna kattı

Trendyol 1. Lig temsilcisi Uğur Okulları İstanbulspor, Fenerbahçe'den 19 yaşındaki stoper Yiğit Fidan'ı kiralık olarak kadrosuna kattı.

AA23 Ocak 2025 Perşembe 18:48 - Güncelleme:
İstanbulspor, Fenerbahçe'li stoperi kadrosuna kattı
ABONE OL

Trendyol 1. Lig temsilcisi Uğur Okulları İstanbulspor, Fenerbahçe'den 19 yaşındaki stoper Yiğit Fidan'ı kiralık olarak kadrosuna kattı.

Sarı-siyahlı kulübün sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "İstanbulspor ailesine hoş geldin Yiğit Fidan." ifadeleri kullanılarak genç futbolcunun resmi sözleşmeyi imzaladığı anın fotoğraflarına yer verildi.

Bursaspor altyapısından yetişen Yiğit, sezon başında Fenerbahçe ile sözleşme imzaladı. Yiğit Fidan, sezonun ilk yarısını 1. Lig takımı Solwie Energy Fatih Karagümrük'te kiralık olarak oynadı. Genç stoper, kırmızı-siyahlı formayı 1 lig, 2 Ziraat Türkiye Kupası maçında giydi.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.