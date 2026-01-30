İSTANBUL 13°C / 6°C
Spor

İstanbulspor, Hatayspor'u tek golle mağlup etti

İstanbulspor, Trendyol 1. Lig'in 23. hafta açılış maçında sahasında Atakaş Hatayspor'u 1-0 yendi. Sarı-siyahlılara galibiyeti 53. dakikada Krstovski'nin penaltıdan attığı gol getirdi.

AA30 Ocak 2026 Cuma 22:18
İstanbulspor, Hatayspor'u tek golle mağlup etti
Trendyol 1. Lig'in 23. hafta açılış maçında İstanbulspor, sahasında Atakaş Hatayspor'u 1-0 yendi.

Stat: Esenyurt Necmi Kadıoğlu

Hakemler: Melih Aldemir, Sezgin Çınar, Kerem Kalkan

İstanbulspor: Alp Tutar, Duhaney, Fatih Tultak, Emrecan Uzunhan, Yunus Bahadır, Vorobjovas, Mamadou (Dk. 76 Sambissa), Loshaj (Dk. 46 Mustafa Sol-Dk. 76 İsa Dayaklı), Fahri Kerem Ay, Cham (Dk. 83 Özcan Şahan), Krstovski (Dk. 90 Ertuğrul Sandıkcı)

Atakaş Hatayspor: Demir Sarıcalı, Ersin Aydemir, Melih Şen, Yiğit Ali Buz, Abdulkadir Adıyaman (Dk. 56 Yunus Azrak), Ali Yıldız, Oğuzhan Matur (Dk. 81 Eren Güler), Chaadaev (Dk. 56 Yılmaz Cin), Cemil Berk Aksu (Dk. 69 Osman), Ünal Durmuşhan, Deniz Aksoy

Gol: Dk. 53 Krstovski (Penaltıdan) (İstanbulspor)

Kırmızı kart: Dk. 20 Fahri Kerem Ay (İstanbulspor)

Sarı kartlar: Dk. 24 Ersin Aydemir, Dk. 74 Ali Yıldız, Dk. 74 Demir Sarıcalı, Dk. 83 Ünal Durmuşhan (Atakaş Hatayspor), Dk. 59 Emrecan Uzunhan, Dk. 72 Duhaney, Dk. 74 Yunus Bahadır (İstanbulspor)

