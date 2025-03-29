İSTANBUL 18°C / 10°C
Parçalı bulutlu, güneşli
29 Mart 2025 Cumartesi / 30 Ramazan 1446
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    38,0671
  • EURO
    41,2679
  • ALTIN
    3768.01
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

Spor

İstanbulspor ikinci yarıda açıldı

Trendyol 1. Lig'in 31. haftasında Adanaspor, ile İstanbulspor karşı karşıya geldi. Yeni Adana Stadyumu'nda oynanan maçta İstanbulspor, deplasmanda Adanaspor'u 2-0 mağlup etti.

Haber Merkezi29 Mart 2025 Cumartesi 18:35 - Güncelleme:
İstanbulspor ikinci yarıda açıldı
ABONE OL

Trendyol 1. Lig'in 31. haftasında Adanaspor, ile İstanbulspor karşı karşıya geldi.

Yeni Adana Stadyumu'nda oynanan maçta İstanbulspor, deplasmanda Adanaspor'u 2-0 mağlup etti.

Maçın gollerini 68. dakikada Florian Loshaj ve 83. dakikada Emir Kaan Gültekin kaydetti.

MAÇIN ARDINDAN OLUŞAN DURUM

Bu sonuçla birlikte İstanbulspor, ligdeki puanını 49'a çıkarttı ve son 6 maçta 4. galibiyetini aldı. İstanbulspor, gelecek hafta ligin son sırasındaki Yeni Malatyaspor ile evinde karşılaşacak.

Adanaspor ise ligde üst üste 3. maç kaybetmiş oldu. Akdeniz ekibi, 27 puanla 19. sırada yer alıyor.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.