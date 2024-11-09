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Spor

İstanbulspor ile Adanaspor maçından gol sesi çıkmadı

Trendyol 1. Lig'in 12. haftasında Uğur Okulları İstanbulspor ile Adanaspor, 0-0 berabere kaldı.

AA9 Kasım 2024 Cumartesi 15:52 - Güncelleme:
İstanbulspor ile Adanaspor maçından gol sesi çıkmadı
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Trendyol 1. Lig'in 12. haftasında Uğur Okulları İstanbulspor ile Adanaspor, 0-0 berabere kaldı.

Stat: Esenyurt Necmi Kadıoğlu

Hakemler: Yasin Kol, Onur Gülter, Serdar Osman Akarsu

Uğur Okulları İstanbulspor: İsa Doğan, Özcan Şahan (Dk. 62 Yunus Bahadır), Okan Erdoğan, Fatih Tultak, Duhan Aksu (Dk. 69 Ali Yaşar), Kubilay Sönmez (Dk. 76 Muammer Sarıkaya), Sambissa (Dk. 62 Kerem Şen), Vorobjovas, Loshaj, Jackson, Emir Kaan Gültekin

Adanaspor: Korcan Çelikay, Mehmet Feyzi Yıldırım, Fatih Kurucuk, Donkor, Fofana, Innocent (Dk. 46 Dabo), Harun Alpsoy, Yepie (Dk. 90+3 Devran Şenyurt), Diakite, Ciss, Metehan Altunbaş (Dk. 74 Doğukan Emeksiz)

Sarı kartlar: Dk. 29 Yepie, Dk. 45 Harun Alpsoy, Dk. 51 Feyzi Yıldırım, Dk. 79 Fofana (Adanaspor), Dk. 61 Kubilay Sönmez (Uğur Okulları İstanbulspor)

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