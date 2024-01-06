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Spor

İstanbulspor ile Fenerbahçe 49. randevuda

Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 19. haftasında deplasmanda oynayacağı İstanbulspor ile ligde 49. kez karşı karşıya gelecek.

IHA6 Ocak 2024 Cumartesi 10:40 - Güncelleme:
İstanbulspor ile Fenerbahçe 49. randevuda
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Trendyol Süper Lig'in 19. haftasında Fenerbahçe, yarın saat 16.00'da İstanbulspor ile Atatürk Olimpiyat Stadyumu'nda karşılaşacak. Mücadele öncesi sarı-lacivertliler, 17 maçta 14 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 mağlubiyetle topladığı 44 puanla liderlik koltuğunda oturuyor. Sarı-siyahlılar ise 17 haftada 2 galibiyet, 2 beraberlik ve 13 mağlubiyetle 5 puanla son sırada yer alıyor. İstanbul ekibinin 3 puan cezası da bulunuyor.

LİGDE 49. RANDEVU

İstanbulspor ile Fenerbahçe ligde 49. kez mücadele edecek. Geride kalan 48 maçta sarı-lacivertliler 34 galibiyet elde ederken, 8 kez de sarı-siyahlarılar hanesine 3 puan yazdırdı. 6 müsabaka ise beraberlikle noktalandı. Bu süreçte Fenerbahçe 87 gol atarken, İstanbulspor 31 gol kaydetti.

Geçen sezon 2'si lig, 1'i Türkiye Kupası olmak üzere 3 kez karşılaşan iki ekip arasında oynanan maçlarda Fenerbahçe 2 galibiyet alırken, 1 mücadele berabere sonuçlandı. Geçtiğimiz sezon gol düellolarına sahne olan iki lig maçında (2-5, 3-3) toplam 13 gol atıldı.

SARI-LACİVERTLİLER DEPLASMANDA KAYBETMEDİ

Fenerbahçe, bu sezon deplasmanda 8 maça çıktı. Samsunspor, MKE Ankaragücü, Alanyaspor, Kasımpaşa, Pendikspor, Beşiktaş ve Kayserispor'u mağlup eden sarı-lacivertliler, Adana Demirspor ile berabere kalarak 22 puan topladı. Dış sahada en fazla puan toplayan takım konumunda yer alıyor. Fenerbahçe, 8 maçın 6'sında ise kalesini gole kapattı.

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