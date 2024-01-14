İstanbulspor ile Konyaspor puanları bölüştü

Süper Lig'in 20. haftasında İstanbulspor ile Konyaspor karşı karşıya geldi.

Esenyurt Necmi Kadıoğlu Stadyumu'ndaki karşılaşmada iki takımın da hücumları sonuç vermedi ve karşılaşma 0-0 sona erdi.

Mücadelede iki takımın da birer golü, VAR incelemesi sonrası ofsayt olduğu gerekçesiyle iptal edildi.

MKE Ankaragücü - Çaykur Rizespor karşılaşmasının ardından Faruk Koca'nın yumruklu saldırısına uğrayan hakem Halil Umut Meler, bu maçla birlikte sahalara geri döndü. Taraftarlar, hakem Meler'e yoğun ilgi gösterdi.

Bu sonucun ardından İstanbulspor 7, Konyaspor 19 puana yükseldi.

İstanbulspor, ligde gelecek hafta Kayserispor deplasmanına gidecek. Konyaspor ise sahasında Antalyaspor'u ağırlayacak.

MAÇTAN DAKİKALAR (İLK YARI)

20. dakikada Guilherme'nin sağdan arka direğe etkili ortasına altıpasın solunda yükselen Metehan Mert'in kafa vuruşunda yerden seken top üstten auta gitti.

26. dakikada Vefa Temel'in rakip yarı sahanın ortalarından çok sert şutunda top iki direğin birleştiği noktaya çarparak oyun alanına döndü.

33. dakikada Ndao'nun sağdan ortasında Ethemi'nin altıpasta yerden şutunda kaleci topu ayaklarıyla kornere çeldi.

43. dakikada Ethemi'nin ceza sahası dış sağ çaprazdan içeri çekerek sol ayağıyla yaptığı sert vuruşta kalecinin de müdahale ettiği top yan direğin içine çarparak diğer direğin yanında dışarı gitti.

İlk yarı golsüz eşitlikle sona erdi.

MAÇTAN DAKİKALAR (İKİNCİ YARI BİRAZDAN)