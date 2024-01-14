İSTANBUL 6°C / 6°C
Parçalı bulutlu, güneşli
14 Ocak 2024 Pazar / 4 Recep 1445
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    30,0996
  • EURO
    32,963
  • ALTIN
    1981.47
  • BIST100
    7986.47
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • İstanbulspor ile Konyaspor puanları bölüştü
Spor

İstanbulspor ile Konyaspor puanları bölüştü

Trendyol Süper Lig'in 20. haftasında karşı karşıya gelen İstanbulspor ile Konyaspor 0-0 berabere kaldı ve 1 puan ile sahadan ayrıldı.

14 Ocak 2024 Pazar 15:32 - Güncelleme:
İstanbulspor ile Konyaspor puanları bölüştü
ABONE OL

Süper Lig'in 20. haftasında İstanbulspor ile Konyaspor karşı karşıya geldi.

Esenyurt Necmi Kadıoğlu Stadyumu'ndaki karşılaşmada iki takımın da hücumları sonuç vermedi ve karşılaşma 0-0 sona erdi.

Mücadelede iki takımın da birer golü, VAR incelemesi sonrası ofsayt olduğu gerekçesiyle iptal edildi.

MKE Ankaragücü - Çaykur Rizespor karşılaşmasının ardından Faruk Koca'nın yumruklu saldırısına uğrayan hakem Halil Umut Meler, bu maçla birlikte sahalara geri döndü. Taraftarlar, hakem Meler'e yoğun ilgi gösterdi.

Bu sonucun ardından İstanbulspor 7, Konyaspor 19 puana yükseldi.

İstanbulspor, ligde gelecek hafta Kayserispor deplasmanına gidecek. Konyaspor ise sahasında Antalyaspor'u ağırlayacak.

MAÇTAN DAKİKALAR (İLK YARI)

20. dakikada Guilherme'nin sağdan arka direğe etkili ortasına altıpasın solunda yükselen Metehan Mert'in kafa vuruşunda yerden seken top üstten auta gitti.

26. dakikada Vefa Temel'in rakip yarı sahanın ortalarından çok sert şutunda top iki direğin birleştiği noktaya çarparak oyun alanına döndü.

33. dakikada Ndao'nun sağdan ortasında Ethemi'nin altıpasta yerden şutunda kaleci topu ayaklarıyla kornere çeldi.

43. dakikada Ethemi'nin ceza sahası dış sağ çaprazdan içeri çekerek sol ayağıyla yaptığı sert vuruşta kalecinin de müdahale ettiği top yan direğin içine çarparak diğer direğin yanında dışarı gitti.

İlk yarı golsüz eşitlikle sona erdi.

MAÇTAN DAKİKALAR (İKİNCİ YARI BİRAZDAN)

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.