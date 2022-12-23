İstanbulspor, Kristal Abazaj ile yollarını ayırdı

İstanbulspor'da Arnavut futbolcu Kristal Abazaj ile yollar ayrıldı.

Sarı-siyahlı kulüpten yapılan açıklamada, 26 yaşındaki hücum oyuncusunun sözleşmesinin feshedildiği belirtilerek, "2020-2021 sezonunda kulübümüze katılan profesyonel futbolcumuz Kristal Abazaj ile karşılıklı anlaşarak yollarımızı ayırmış bulunmaktayız. Kristal Abazaj'a kulübümüze verdiği emekler için teşekkür eder, bundan sonraki kariyerinde başarılar dileriz." ifadelerine yer verildi.

Kristal Abazaj, İstanbulspor'da bu sezon 5 resmi maçta forma giydi.

