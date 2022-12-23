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Spor

İstanbulspor, Kristal Abazaj ile yollarını ayırdı

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden İstanbulspor'da 26 yaşındaki hücumcu Kristal Abazaj ile yolların ayrıldığı açıklandı.

AA23 Aralık 2022 Cuma 21:30 - Güncelleme:
İstanbulspor, Kristal Abazaj ile yollarını ayırdı
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İstanbulspor'da Arnavut futbolcu Kristal Abazaj ile yollar ayrıldı.

Sarı-siyahlı kulüpten yapılan açıklamada, 26 yaşındaki hücum oyuncusunun sözleşmesinin feshedildiği belirtilerek, "2020-2021 sezonunda kulübümüze katılan profesyonel futbolcumuz Kristal Abazaj ile karşılıklı anlaşarak yollarımızı ayırmış bulunmaktayız. Kristal Abazaj'a kulübümüze verdiği emekler için teşekkür eder, bundan sonraki kariyerinde başarılar dileriz." ifadelerine yer verildi.

Kristal Abazaj, İstanbulspor'da bu sezon 5 resmi maçta forma giydi.

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