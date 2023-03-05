İstanbulspor, Simon Deli'yi kadrosuna kattı

Spor Toto Süper Lig takımlarından İstanbulspor, Adana Demirspor'dan Siman Deli'yi kadrosuna kattı.

Sarı-siyahlı kulüpten yapılan açıklamada, "Hoş geldin Simon Deli" ifadesi kullanıldı.

31 yaşındaki savunma oyuncusu, son olarak Adana Demirspor'da forma giyiyordu.

SIMON DELI'NİN ADANA DEMİRSPOR PERFORMANSI

Simon Deli bu sezon Adana Demirspor'da kadro dışı kalarak hiç forma giymedi. Mavi-lacivertlilerde geçtiğimiz sezon ise 19 resmi maça çıkan Simon Deli, bu karşılaşmaların 16'sında ilk 11'de yer almıştı. Toplam 1398 dakika sahada kalan 31 yaşındaki Fildişi Sahilli stoper, 1 asistle skora etki etti.