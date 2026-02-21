İSTANBUL 16°C / 6°C
Spor

İstanbulspor, son dakika golüyle kazandı

İstanbulspor, Araujo'nun 88. dakikadaki golüyle Boluspor'u 1-0 mağlup ederek deplasmandan 3 puanla döndü.

21 Şubat 2026 Cumartesi 18:20
İstanbulspor, son dakika golüyle kazandı
Trendyol 1. Ligin 27. haftasında İstanbulspor deplasmanda Boluspor'u 1-0 mağlup etti.

Stat: Bolu Atatürk

Hakemler: Berkay Erdemir, Hüseyin Kıvanç Durmaz, Egemen Savran

Boluspor: Bartu Kulbilge, Devran Şenyurt, Işık Kaan Arslan, Kouagba, Lucas De Lima, Dean Liço, Balburdia, Erdem Dikbasan (Dk. 78 Onur Öztınga), Baluta (Dk. 56 Rasheed), Barış Alıcı (Dk. 78 Alptekin Çaylı), Arda Usluoğlu (Dk. 68 Aganspahic)

İstanbulspor: Alp Tutar, Fatih Tultak, Sambissa (Dk 68 Araujo), Duran Şahin, Turan Deniz Tuncer (Dk. 85 Özcan Şahan), Duhaney, Yusuf Ali Özer, Ömer Faruk Duymaz, Mamadou (Dk. 34 Fahri Kerem Ay), Krstovski (Dk 68 Mustafa Sol), İsa Dayaklı

Goller: Dk. 88 Araujo (İstanbulspor)

Sarı kartlar: Dk. 64 Dean Liço (Boluspor), Dk. 64 Duhaney, Dk. 81 Mustafa Sol, Dk. 90 Yusuf Ali Özer (İstanbulspor)

