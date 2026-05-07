İstanbulspor Teknik Direktörü Barış Kanbak, sezon içerisinde yaşadıkları sakatlıklar nedeniyle istedikleri şiddetli oyunu sahaya yansıtamadıklarını belirterek, "Bu süreçte genç oyuncularımız da işin içine dahil edildi. Çünkü önümüzdeki sezonun da yapılanmasını ufak ufak planlamayı hayal etmeye başlamıştık. Gençlerin motivasyonunu artırıp iyi performans elde ettik. Onların da bu dinamizmleri bizim oyunumuzun biraz güçlenmesini, ön alan baskılarının güçlenmesini sağladı" dedi.

Trendyol 1. Lig ekiplerinden İstanbulspor, 2025-2026 sezonunu 52 puanla 11. sırada tamamladı. İstanbulspor Teknik Direktör Barış Kanbak, sezon değerlendirmesi, genç oyuncuların takıma katkısı, gelecek sezon kadro planlaması, kulüp kültürü, bireysel performans ve transferlere dair konularda İHA muhabirine açıklamalarda bulundu.

Son 4 maçı kazanarak ligi bitiren İstanbulspor için sezon değerlendirmesi yapan Kanbak, "Bizim için inişli-çıkışlı, sonra tekrar yükselişin olduğu bir sezon oldu. Başlangıcımızda 10 maçlık periyotta 20 puan toplayarak 2.00 puan ortalaması yakalamıştık. Daha sonra işin içine transfer döneminin girmesi; bu süreçte Emir Kaan Gültekin ve Florian Loshaj'ı kaybettik. İki isim de oyunun bir parçasıydı. Onların yerini doldurmak kolay olmadı. Bir de sakatlıkların olduğu döneme denk gelindi; 8-10 oyuncumuzun sakatlığı vardı. Bu isimlerin en kısa tedavi süreci 2 aylık sakatlık dönemiydi. Bu süreçte benim de cezalı olmamla birlikte hızlı yükselişin ardından mağlubiyetler ve beraberliklerin olduğu sürece geçildi. Ligin kafaya oynayan takımlarla oynadığımız fikstüre de denk gelinmesiyle dalgalanma süreci yaşadık. Erzurumspor maçında aldığımız mağlubiyet sonrası sezonu 4'te 4 ile tamamladık. İlk geldiğimde; lig sıralamasında 'ilk 10'da bitirirsek iyi olur' demiştim, 11. sırada tamamladık. Ekip olarak kafamızdaki sırada bitirdik diyebiliriz. Yaşadığımız şanssızlıklar olmasaydı daha farklı hikaye de olabilirdi. Belki son hafta play-off'un zorlandığı, play-off için oynandığı bir süreç de olabilirdi. Ama kazasız belasız gemiyi limana yanaştırdık" ifadelerini kullandı.

"Sakarya ve Erzurumspor maçlarında şanssızlıkla kaybedilen 5 puan var"

Sakaryaspor ve Erzurumspor maçları özelinde kaybedilen puanların son dakikalarda yaşanması üzerine Kanbak, "Biz Sakaryaspor maçında oyunu baştan sona domine ettiğimiz, iyi oynadığımız bir maçtı. Fakat rakibimiz o kadar şanslıydı ki iki top geldi; birincisi bizim yaptığımız bireysel hatayla, ikincisi uzaklaştıramadığımız bir taç atışı sonrası oldu. Tek vuruşla iki gol yedik. Sakarya adına sevindirici, kendi açımızdan değerlendirdiğimizde kendi elimizle verdiğimiz, kaybedilen 2 puan yazdı hanemize. Erzurumspor maçı da yine o şanssızlıkların olduğu, maçta planımız şu şekildeydi; olabildiğince gol yemeden bitirirsek rakip şampiyonluğu ve liderliği bırakmamak adına riskler alacağını öngörmüştük, bunu konuşmuştuk. O da gerçekleşmeye başlamıştı. İyi savunma yaptık, golü 85. dakikaya girerken yedik. Yine biz hücuma giderken, kalabalık şekilde hücum etmeye kalktık. Fahri kardeşimizin topu doğru zamanda ayağından çıkarmaması savunmamızda geçiş yememize neden oldu. Eksik yakalanınca, 5 dakika kala golü yedik. Bu iki maçta kaybedilen 5 puan var. Erzurum maçından 1 puan alsak, Sakarya maçıyla birlikte mevcut puanımıza en az +3 ekleyebilirdik"

"GENÇLERİN MOTİVASYONUNU ARTTIRIP İYİ PERFORMANS ELDE ETTİK"

İstanbulspor'un son haftalarda dikkat çeken oyun üstünlüğüyle ilgili soruya Kanbak, şu yanıtı verdi:

"Biz kulübe devre arasında geldiğimiz için oyuncuların mevcut durumlarının, devre arasına yaklaşana kadar süreçte çok ciddi sakatlıklar ve çok sık tekrar eden sakatlıklar geçirildiği için o şiddetli oyuna geçişimizi erteledik. Sahada antrenmanlarla bunu öngörüp, çalıştığı reaksiyonlara baktık. Aradan 2-3 ay geçtikten sonra daha fazla oyuncuların sakatlık risklerini ortadan kaldırıp en azından yapılan testler sonucunda bu yüksek hızlara ulaşabileceğimizden emin olunca aslında ihtiyacımız olan oyunumuza döndük. Bu süreçte genç oyuncularımız da işin içine dahil edildi. Çünkü önümüzdeki sezonun da yapılanmasını ufak ufak planlamayı hayal etmeye başlamıştık. Şans buldukça onların motivasyonu artıkça, Ömer Faruk, Alieu Cham, Duran (Şahin) zaten biz geldiğimizden beri oynuyor. Gençlerin motivasyonunu artırıp iyi performans elde ettik. Onların da bu dinamizmleri bizim oyunumuzun biraz güçlenmesini, ön alan baskılarının güçlenmesini sağladı."

Sezon içerisinde yaşadıkları final paslarındaki sorun ve üretkenliği etkileyen durumu antrenmanlarda sıkça çalıştıklarına da değinen Kanbak, "Son haftalara girdikçe taktiksel ve fiziksel kısımları devre dışı kaldığı için daha 3. bölge odaklı, oyunun o 4-5 saniyelik sekanslarını çalışma fırsatı imkanımız çok oldu. Mevcut kadromuzla da bu tekrarları sık yapınca bunun meyvesini verdiğini düşünüyorum" dedi.

"TAKIMDA EN BÜYÜK FARKI İLETİŞİMLE OLUŞTURDUK"

Teknik ekibin genç olmasının, takımdaki genç oyunculara bakışını olumlu işlediğini aktaran Barış Kanbak, "Burada en büyük farkı iletişimle oluşturduk. Röportajımda, 'Gençlere şans vermek bu ülkede cesaret istiyor' demiştim. Biz o gençlere dokunduk. Bazen mecburiyetten, bazen onların potansiyelini görüp hayal ettiğimiz için dokunduk. Sonuç odaklı bakıldığında dokunuldu. Onların verdikleri cevap çok önemliydi. Çünkü bu anı beklemişler. Bizden önceki süreçte bu arkadaşlar şans bulmamışlar ve antrenman grubunda dahi yerleri yokmuş. Şimdi işin duygusu değişince, insanın fıtratı gereği ister istemez o da bir şeyler yapmak istiyor. Buradaki o ışığı kendi içinde görüyor. 6 aylık süreçte yüzüne bakılmamış, oyuncu mental dip yapmış, biz geliyoruz ve aslında ona bir ışık veriyoruz. Bir göz kırpıyoruz ve o anı bekliyor. O, bu anı bekliyorsa çıkıp fark oluşturmak zorunda. Bu durum da bizim için avantaj oldu" diye konuştu.

"ÖMER FARUK DUYMAZ'IN POTANSİYELİ ÇOK YÜKSEK"

Sarı-siyahlılarda bu sezon öne çıkan oyuncular özelinde, bireysel performansa dair değerlendirmelerde bulunan 33 yaşındaki teknik adam, son haftalarda attığı gollerle takımın galibiyetlerinde pay sahibi olan Ömer Faruk Duymaz'dan övgüyle bahsetti. Kanbak, "İlk geldiğimde ikinci antrenmanın sonunda Ömer Faruk için hocalara; 'Bu kardeşimiz farkını gösterecek. Bu yetenek. Bunu işlememiz lazım, bu çocuğu kazanmamız lazım' dedim. Öncesinde de 1-2 maç oynamış, ilk 11'de hiç yer almamıştı. Bu kardeşimizi Trabzonspor'un Gençler Şampiyonlar Ligi'nden hatırlıyorum. O yüzden bu potansiyele değinmemiz lazım. Hem karakter olarak hem öğrenmeye yatkınlık olarak potansiyeli çok yüksek. Bazen, 'oyun zekası var ama düşündüğünü uygulayamıyor' tarzında oyuncularla ilgili bu tarz cümleler kullanılır. Ömer de her şeyden var. Tek ihtiyacı olan şey zaman ve ona verilen şans. O da şu an bu şansı aldı. Bu sezonu en verimli geçirenlerden. Duran (Şahin) kardeşimiz de stoper 2005 doğumlu. Ligin bu maç sayısına sahip en genç stoperlerinden. O da çok istekli. Hem enerjisi çok yüksek, sezon boyunca çok ciddi hatalar yapmasına rağmen golle sonuçlanan, puan kayıplarına neden olan hatalar yapmasına rağmen ertesi gün sahaya çıktığında sıfır negatiflik, hataya takılmayan bir yapısı var. Bazen bu durum soru işaretleri doğuruyor. Sezon sonunda şunu söyleyebilirim; bu çocuk kendini geliştirmeye odaklı. Olumsuzlukları kenara bırakıp, daha iyisini yapmak için her hafta üzerine koyarak devam etti" şeklinde konuştu.

"KADROYU DOLDURMAK İÇİN TRANSFER YAPMAYACAĞIZ"

Barış Kanbak, transfer döneminde kulübün kültürüne yönelik adımlar atacaklarını ve 1. Lig'in net oyuncusu olan isimleri alacaklarını söyledi. Kanbak, transfer politikasına dair bilgiler vererek şunları söyledi:

"Biz geldiğimizde 38 kişilik kadromuz vardı. Bu sayıyı 29'a düşürebildik. Sezon tamamlandığında 10 futbolcumuzun sözleşmesi bitiyor. 19 kişi kalacağız. Kiralıktan gelecek arkadaşlar var, onların performansı değerlendirilecek. Geçen yıl yapılan hatayı yapmayacağız. Kadroyu doldurmak için transfer yapmayacağız. Bizim oyun sistemimize uygun, içerinin disiplinini, samimiyetini bozmayacak karaktere sahip oyuncular ekleyeceğiz. Eksik olduğumuz mevkiler var, onları belirlemeye başlıyoruz. Sözleşmesi biten futbolculardan gelecek reaksiyonlara göre de boşluk oluşmayacak şekilde karar vereceğiz. Sözleşmesini uzatmak için görüştüğümüz oyuncular da var. Kalburüstü, bu ligin net oyuncusu, potansiyeli olan ama kulübün vizyonuna da uygun 3-4 oyuncu alacağız."

"MİLYON EUROLAR HARCAMAK YETERLİ OLMUYOR"

"Gelecek sezon play-off'a oynayacak bir takım olacak mı?" sorusuna ise Kanbak, "Play-off istenmeyecek de bir şey yok. Alışık olduğumuz 1. Lig'de 'play-off oynamalıyız' ya da 'şampiyonluğa oynamalıyız' dedikten sonra milyon eurolar harcamaya kalkıyorlar. Biz ne o harcamaları yapan kulübüz ne de 'hedefimiz yok' diyecek kulübüz. Iğdır FK örneği var. Biz göreve başladığımızda, aramızda çift haneli puan farkı vardı. Günün sonunda sezonu onların üzerinde bitirdik. Aslında o paraları harcamak da play-off veya şampiyonluk için yeterli olmuyor" cevabını verdi.

"PROBLEMİMİZLE İYİ SAVAŞTIK"

Yedikleri gollerden sonra mücadele etmeyi bırakmayan bir takım kimliğine büründüklerini dile getiren Kanbak, "Bu sezon çok maçta geri dönüş yaptık. 6-7 maçta 1-0 geriye düştükten sonra puanlar aldık. Sivasspor ve Sarıyer'e karşı alınan galibiyetler, keza Van'da da aynısı yaşandı. O yüzden oyuncular buna inandı. Canlanmak için çoğu maçta gol yemeyi bekledik. İlk yarıları çok iyi oynadığımızı söyleyemem. Problemlerimizden biri de buydu. Maçlara iyi başlayamadık. 1-2 maç dışında iyi başladığımız bir ilk yarı yok. Bu problemimizle iyi savaştık, iyi mücadele ettik. Bu reaksiyonu iyi verdik. Kadronun genç olması da bu durumda etken oldu. Oyun kısmına gelince de her takımın her takıma sürpriz yaptığı, her takımın her takımı yenebildiği bir sezon olarak başladı. Aynı şekilde de tamamlandı" diyerek sözlerini tamamladı.