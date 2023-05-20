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Spor

Fatih Tekke: Oyuncularımın performansından memnun değilim

Spor Toto Süper Lig'in 35. haftasında deplasmanda Kasımpaşa'ya 1-0'lık skorla mağlup olan İstanbulspor'un deneyimli teknik direktörü Fatih Tekke maç sonu açıklamalarda bulundu.

AA20 Mayıs 2023 Cumartesi 19:09 - Güncelleme:
Fatih Tekke: Oyuncularımın performansından memnun değilim
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Spor Toto Süper Lig'in 35. haftasında Kasımpaşa'ya 1-0 mağlup olan İstanbulspor'da teknik direktör Fatih Tekke, kalan bölümde sahalarında oynayacakları 2 maçtan 3 ya da 4 puan almaları halinde kümede kalacaklarını düşündüğünü belirtti.

Recep Tayyip Erdoğan Stadı'nda oynanan müsabakanın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunan Tekke, "Maçın ilk 10 ve son 2-3 dakikası hariç oyundan memnunum. Ancak oyuncu performansından memnun değilim. Tecrübesizlik bu tip maçlarda öne çıkıyor. Bunları geliştirmemiz lazım. Bu tip maçlarda ve bu kadar iyi zeminde basit pas hatalarını kabul etmiyorum. Bu müsabakadan en azından beraberlikle ayrılmalıydık." ifadelerini kullandı.

Ligin kalan bölümünde Gaziantep FK'nin ligden çekilmesi nedeniyle 37. haftada hükmen galip ilan edileceklerini ve diğer 2 mücadeleyi de sahalarında oynayacaklarını hatırlatan Fatih Tekke, "Evimizde oynayacağımız maçlarda alacağımız 3 ya da 4 puanın bizi ligde tutacağını düşünüyoruz." şeklinde görüş belirtti.

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