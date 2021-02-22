İstanbulspor, TFF'ye başvurdu! ''Samsunspor maçı tekrar oynansın''

AA 22 Şubat 2021 Pazartesi 16:29 - Güncelleme: 22 Şubat 2021 Pazartesi 16:30

Sarı-siyahlı kulübün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Kulübümüz, hakem Turgut Doman'ın görüntülerle açık ve net bir şekilde sabitleşmiş kural hatası yapmış olduğu gerekçesiyle İstanbulspor-Yılport Samsunspor müsabakasının tekrar oynanması için Türkiye Futbol Federasyonuna başvurusunu yapmıştır. Türk spor kamuoyuna duyurulur." ifadeleri kullanıldı.

İstanbulspor'dan daha önce yapılan açıklamada, cumartesi günü Yılport Samsunspor'a karşı oynadıkları maçın 90. dakikasında Eduart Rroca'nın gördüğü kırmızı kartta kural hatası yapıldığı öne sürülmüştü.