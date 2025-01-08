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Spor

İstanbulspor, Ziraat Türkiye Kupası'nda Gaziantep FK deplasmanında

İstanbulspor, Ziraat Türkiye Kupası B Grubu ilk maçında deplasmanda Gaziantep FK ile karşı karşıya gelecek.

AA8 Ocak 2025 Çarşamba 10:29 - Güncelleme:
İstanbulspor, Ziraat Türkiye Kupası'nda Gaziantep FK deplasmanında
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Ziraat Türkiye Kupası B Grubu'nda Trendyol 1. Lig ekiplerinden Uğur Okulları İstanbulspor, ilk hafta maçında yarın deplasmanda Trendyol Süper Lig ekibi Gaziantep FK ile karşılaşacak.

Gaziantep Stadı'nda oynanacak karşılaşma saat 18.00'de başlayacak. Müsabakayı hakem Adnan Deniz Kayatepe yönetecek.

Kupaya 3. turda başlayan İstanbul temsilcisi, sırasıyla Kilis Belediyespor, Alanya 1221 FSK ve Esenler Erokspor'u eleyerek adını grup aşamasına yazdırdı.

Sarı-siyahlılar, grupta Gaziantep FK'nin yanı sıra Kasımpaşa ve Erzurumspor FK ile puan mücadelesi verecek.

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