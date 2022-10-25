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Spor

İstanbulspor'da 3. Fatih Tekke dönemi

İstanbulspor, Teknik Direktör Fatih Tekke ile anlaşmaya vardığını açıkladı.

IHA25 Ekim 2022 Salı 12:27 - Güncelleme:
İstanbulspor'da 3. Fatih Tekke dönemi
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Osman Zeki Korkmaz'ın istifasının ardından teknik direktör arayışlarına başlayan Spor Toto Süper Lig ekibi İstanbulspor, Fatih Tekke ile anlaştı.

"HOŞ GELDİN FATİH 'SULTAN' TEKKE"

İstanbul temsilcisi, 45 yaşındaki teknik adamın transferini sosyal medya hesabından yaptığı "FATİH'in geldi İstanbul!", "Hoş geldin Fatih 'Sultan' Tekke" paylaşımlarıyla duyurdu.

3. KEZ İSTANBULSPOR'DA

Sarı siyahlı takımda daha önce Haziran 2018 - Mart 2019 ve Ocak 2020 - Mart 2021 tarihleri arasında iki dönem teknik direktörlük yapan Tekke, son olarak Denizlispor'da görev almıştı. Genç teknik adam geçtiğimiz ocak ayından bu yana takım çalıştırmıyordu.

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