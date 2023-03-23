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Spor

İstanbulspor'da hazırlıklar sürüyor

Milli maçlar nedeniyle liglere verilen arada İstanbulspor'da hazırlıklar teknik direktör Fatih Tekke yönetiminde sürdü.

IHA23 Mart 2023 Perşembe 22:41 - Güncelleme:
İstanbulspor'da hazırlıklar sürüyor
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İstanbulspor, milli takım maçları nedeniyle Süper Lig'e verilen arada çalışmalarına yaptığı antrenmanla devam etti.

Kulüp tesislerinde Teknik Direktör Fatih Tekke yönetiminde yapılan antrenman düz koşu ile başladı. Isınma hareketlerinin ardından antrenman topla çalışmalarla devam etti. Antrenman taktik çalışma ile tamamlandı.

İstanbulspor verilen milli arada yarın saat 16.00'da Esenyurt Necmi Kadıoğlu Stadyumu'nda Kayserispor ile hazırlık maçı yapacak. Karşılaşmanın tüm geliri Türkiye Futbol Federasyonu'nun düzenlediği Omuz Omuza kampanyasına bağışlanacak.

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