İSTANBUL 7°C / 5°C
Parçalı bulutlu, güneşli
29 Aralık 2025 Pazartesi / 10 Recep 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    42,9408
  • EURO
    50,5794
  • ALTIN
    6081.77
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

Spor

İstanbulspor'dan 5 gollü zafer

Trendyol 1. Lig'in 19. hafta maçında İstanbulspor, Adana Demirspor'u 5-1'lik skorla mağlup etti.

AA29 Aralık 2025 Pazartesi 16:41 - Güncelleme:
İstanbulspor'dan 5 gollü zafer
ABONE OL

Trendyol 1. Lig'in 19. haftasında Hatay'da oynanan maçta İstanbulspor, Adana Demirspor'u 5-1 yendi.

Stat: Sarıseki Fuat Tosyalı

Hakemler: Burak Olcar, Emre Doğu, Azad İlhan

Adana Demirspor: Murat Uğur Eser, Enes Demirtaş (Dk. 63 Doğuhan Asım Dübüş), Kürşat Türkeş Küçük, Mert Menemencioğlu (Dk. 81 Kayra Saygan), Ahmet Bolat (Dk. 70 Diyar Zengin), Gökdeniz Tunç (Dk. 81 Toprak Bayar), Yusuf Buğra Demirkıran, Aykut Sarıkaya, Salih Kavrazlı, Ali Fidan (Dk. 81 Ali Arda Yıldız), Osman Kaynak

İstanbulspor: Alp Tutar, Yunus Bahadır, Vorobjovas, Vefa Temel (Dk. 46 Mamadou), Emir Kaan Gültekin (Dk. 70 Cham), Loshaj (Dk. 75 Fahri Kerem Ay), Duran Şahin (Dk. 74 Fatih Tultak), Emrecan Uzunhan, Yusuf Ali Özer, Enver Cenk Şahin (Dk. 59 Sambissa), Mustafa Sol

Goller: Dk. 29 Salih Kavrazlı (Adana Demirspor), Dk. 31 Loshaj, Dk. 45+2 Emir Kaan Gültekin, Dk. 60 ve Dk. 76 Mustafa Sol, Dk. 90 Fahri Kerem Ay (İstanbulspor)

Sarı kartlar: Dk. 27 Duran Şahin, Dk. 33 Vefa Temel (İstanbulspor), Dk. 52 Enes Demirtaş, Dk. 55 Mert Menemencioğlu (Adana Demirspor)

ÖNERİLEN VİDEO

Park halindeki aracı çukur yuttu! Sahibinin sözleri şaşırttı

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.