İstanbulspor'dan Adana Demirspor karşısında gövde gösterisi

TFF 1. Lig'in 38. haftasında İstanbulspor ile Adana Demirspor karşı karşıya geldi.

Esenyurt Necmi Kadıoğlu Stadyumu'nda oynanan müsabakayı ev sahibi ekip 8-1 kazandı.

Maça fırtına gibi başlayan İstanbul ekibinde gol perdesini 8. dakikada Dijan Aydın açtı. Baskısını sürdüren İstanbulspor, 15. dakikada Ömer Faruk Duymaz ve 21. dakikada Özcan Şahan'ın golleriyle farkı kısa sürede üçe çıkardı. 28. dakikada Alieu Cham skoru 4-0'a getirirken, Adana Demirspor'un maçtaki tek tesellisi 41. dakikada Ahmet Bolat'ın ayağından gelen gol oldu.

İkinci yarıya da hızlı giren İstanbulspor'da Alieu Cham, 47. dakikada kendisinin ikinci, takımının beşinci golünü kaydetti. Cham'ın 51. dakikada filelere gönderdiği bir diğer top ise VAR incelemesinin ardından iptal edildi. Mücadelenin son bölümlerinde üstünlüğünü koruyan İstanbul ekibi, 66. dakikada Özcan Şahan ve 71. dakikada Demeaco Duhaney'in golleriyle farkı 7'ye çıkardı. Maça noktayı koyan isim ise 80. dakikada Ömer Faruk Duymaz oldu.

Adana Demirspor'da Ahmet Yılmaz 78. dakikada direkt kırmızı kart ile oyun dışında kaldı.

Bu sonuçla birlikte her iki takımda sezonu noktaladı.

İstanbulspor sezonu 13 galibiyet, 13 beraberlik ve 12 mağlubiyet ile 52 puanla bitirerek gelecek yılda 1. Lig'de mücadele edecek.

Adana Demirspor ise geçen sezonun ardından bu yılda küme düşmekten kurtulamadı. Akdeniz temsilcisi 38 maçta 1 galibiyet 3 beraberlik ile -54 puanla 2. Lige düştü.