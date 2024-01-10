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Spor

İstanbulspor'dan Adana Demirspor karşısında sürpriz dönüş

Süper Lig'in 16. hafta erteleme maçında Adana Demirspor, İstanbulspor'u konuk etti. Maçın 78 dakikalık bölümüne 2-0 önde giren ev sahibi ekip, 5 dakikada yediği iki gole engel olamayınca İstanbulspor zorlu deplasmandan 1 puanı çıkarmayı başardı.

10 Ocak 2024 Çarşamba 23:06 - Güncelleme:
İstanbulspor'dan Adana Demirspor karşısında sürpriz dönüş
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Trendyol Süper Lig'in 16. hafta erteleme maçında Yukatel Adana Demirspor ile İstanbulspor karşı karşıya geldi. Yeni Adana Stadyumu'nda oynanan mücadele 2-2'lik eşitlikle sonuçlandı.

Adana Demirspor, 29. dakikada Yusuf Barasi ve 78. dakikada Andreaw Gravillon'un golleriyle 2-0 öne geçti.

İstanbulspor, 80 dakikada Modestas Vorobjovas ve 85. dakikada Demeaco Duhaney'in golleriyle eşitliği sağladı.

Son 2 maçını berabere bitiren Adana Demirspor 29 puana, 5 maçın ardından puan alan İstanbulspor ise 6 puana yükseldi.

Adana Demirspor, gelecek hafta Çaykur Rizespor'a konuk olacak. İstanbulspor ise sahasında Konyaspor'u ağırlayacak.

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