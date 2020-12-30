İstanbulspor'dan kritik 3 puan

30 Aralık 2020 Çarşamba 21:28 - Güncelleme: 30 Aralık 2020 Çarşamba 21:28

TFF 1. Lig'de 9. haftanın erteleme karşılaşmasında İstanbulspor, Adana Demirspor'u ağırladı.

Necmi Kadıoğlu Stadyumu'nda oynanan mücadele, İstanbulspor'un 3-1'lik üstünlüğüyle sonuçlandı.

Ev sahibi ekibe galibiyeti getiren golleri 37. dakikada Uygar Mert Zeybek, 80. dakikada Ali Yaşar ve 90+6. dakikada penaltıdan Onur Ergün attı. Adana Demirspor'un tek sayısını ise 14. dakikada Mehmet Akyüz kullandığı penaltının dönüşünde kaydetti.

Adana Demirspor'da Aurelien Chedjou, 22. ve 46. dakikalarda gördüğü sarı kartlar nedeniyle oyundna ihraç edildi.

Bu sonuçla birlikte son 4 maçtaki 3. galibiyetini alan İstanbulspor, 28 puanla 6. sırada yer aldı. 2 maçlık galibiyet serisi sona eren Adana Demirspor ise 28 puan ve maç fazlasıyla 5. sırada yer aldı.

İstanbulspor, gelecek hafta Ankaraspor'u konuk edecek. Adana Demirspor ise Menemenspor'u ağırlayacak.

STAT: Esenyurt Necmi Kadıoğlu

HAKEMLER: Atilla Karaoğlan, Hüseyin Aylak, Emir Eray Eyisoy

İSTANBULSPOR: Alperen Uysal - Melih Kabasakal (Dk. 81 Mehmet Yeşil), Etoga, Wellington, Ali Yaşar, Onur Ergün, Uygar Mert Zeybek (Dk. 72 Eslem Öztürk), Rroca, Muhammed Enes Durmuş (Dk. 38 Abazaj), Levent Ayçiçek (Dk. 81 Tayyip Ebrar Cumur), İbrahim Yılmaz (Dk. 72 Diouf)

ADANA DEMİRSPOR: Zubas - Tarık Çamdal, Chedjou, Tayyip Talha Sanuç, Mehmet Uslu, Gökhan İnler, Hasan Kılıç, Traore, Yunus Akgün (Dk. 48 Semih Güler), Emircan Altıntaş (Dk. 74 Dibba), Mehmet Akyüz (Dk. 60 Sinan Kurt)

GOLLER: Dk. 36 Uygar Mert Zeybek, Dk. 81 Ali Yaşar, Dk. 90+6 (P) Onur Ergün (İstanbulspor) - Dk. 14 Mehmet Akyüz (Adana Demirspor)

KIRMIZI KART: Dk. 46 Chedjou (Adana Demirspor)

SARI KART: Emircan Altıntaş (Yedek kulübesinde) (Adana Demirspor)

TFF 1'inci Lig'de 9'uncu hafta erteleme maçında İstanbulspor, kendi sahasında Adana Demirspor'u 3-1 mağlup etti.