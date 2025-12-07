İSTANBUL 13°C / 9°C
Gece modu
Spor

İstanbulspor'dan kritik galibiyet

İstanbulspor, Emirhan Başyiğit'in golüyle geriye düştüğü maçta Sambissa ve Vefa Temel'in golleriyle Sivasspor'u 2-1 mağlup etti.

AA7 Aralık 2025 Pazar 21:33 - Güncelleme:
İstanbulspor'dan kritik galibiyet
Trendyol 1. Lig'in 16. haftasında İstanbulspor, sahasında Özbelsan Sivasspor'u 2-1 yendi.

Stat: Esenyurt Necmi Kadıoğlu

Hakemler: Çağdaş Altay, Salih Burak Demirel, Çağrıcan Pazarcıklı

İstanbulspor: İsa Doğan, Duhaney, Duran Şahin, Emrecan Uzunhan, Duhan Aksu, Sambissa (Dk. 90+1 Enver Cenk Şahin), Vorobjovas, Loshaj (Dk. 71 Vefa Temel), Mamadou, Krstovski (Dk. 70 Mustafa Sol), Emir Kaan Gültekin (Dk. 13 Ömer Faruk Duymaz)

Özbelsan Sivasspor: Göktuğ Bakırbaş, Feyzi Yıldırım, Okan Erdoğan, Appindangoye, Emirhan Başyiğit, Uğur Çiftçi, Yusuf Cihat Çelik (Dk. 76 Mehmet Talha Şeker), Kamil Fidan (Dk. 86 Malle), Charisis, Badji (Dk. 46 Bekir Böke), Avramovski (Dk. 67 Ethemi)

Goller: Dk. 17 Emirhan Başyiğit (Özbelsan Sivasspor), Dk. 58 Sambissa, Dk. 80 Vefa Temel (İstanbulspor)

Sarı kartlar: Dk. 40 Yusuf Cihat Çelik, Dk. 49 Uğur Çiftçi (Özbelsan Sivasspor), Dk. 43 Vorobjovas, Dk. 64 Emrecan Uzunhan (İstanbulspor)

  • İstanbulspor galibiyeti
  • Emirhan Başyiğit
  • Sivasspor mağlubiyet

Kapat
Popüler Haberler
