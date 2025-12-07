İstanbulspor'dan kritik galibiyet

Trendyol 1. Lig'in 16. haftasında İstanbulspor, sahasında Özbelsan Sivasspor'u 2-1 yendi.
Stat: Esenyurt Necmi Kadıoğlu
Hakemler: Çağdaş Altay, Salih Burak Demirel, Çağrıcan Pazarcıklı
İstanbulspor: İsa Doğan, Duhaney, Duran Şahin, Emrecan Uzunhan, Duhan Aksu, Sambissa (Dk. 90+1 Enver Cenk Şahin), Vorobjovas, Loshaj (Dk. 71 Vefa Temel), Mamadou, Krstovski (Dk. 70 Mustafa Sol), Emir Kaan Gültekin (Dk. 13 Ömer Faruk Duymaz)
Özbelsan Sivasspor: Göktuğ Bakırbaş, Feyzi Yıldırım, Okan Erdoğan, Appindangoye, Emirhan Başyiğit, Uğur Çiftçi, Yusuf Cihat Çelik (Dk. 76 Mehmet Talha Şeker), Kamil Fidan (Dk. 86 Malle), Charisis, Badji (Dk. 46 Bekir Böke), Avramovski (Dk. 67 Ethemi)
Goller: Dk. 17 Emirhan Başyiğit (Özbelsan Sivasspor), Dk. 58 Sambissa, Dk. 80 Vefa Temel (İstanbulspor)
Sarı kartlar: Dk. 40 Yusuf Cihat Çelik, Dk. 49 Uğur Çiftçi (Özbelsan Sivasspor), Dk. 43 Vorobjovas, Dk. 64 Emrecan Uzunhan (İstanbulspor)