İSTANBUL 17°C / 8°C
Parçalı bulutlu, güneşli
13 Nisan 2026 Pazartesi / 26 Sevval 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    44,7226
  • EURO
    52,4076
  • ALTIN
    6775.18
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
İstanbulspor'dan Sivas'ta kritik zafer! 7 maç sonra galibiyet

HABER MERKEZİ13 Nisan 2026 Pazartesi 18:08 - Güncelleme:
ABONE OL

Trendyol 1. Lig'in 35. haftasında Sivasspor, evinde İstanbulspor'u konuk etti.

BG Grup 4 Eylül Stadyumu'nda oynanan karşılaşmayı konuk ekip 3-1'lik skorla kazandı.

İstanbulspor'a galibiyeti getiren golleri 34. dakikada Ömer Faruk Duymaz, 49. dakikada Mert Çelik kendi kalesine ve 63. dakikada David Sambissa kaydetti.

Sivasspor'un tek golü ise 19. dakikada Yusuf Cihan Çelik'ten geldi.

Bu sonuçla İstanbulspor, 7 maçlık galibiyet hasretine son vererek 43 puanla 14. sıraya yükseldi. Sivasspor ise 50 puanla 9. basamakta kaldı.

Gelecek haftada Sivasspor deplasmanda Çorum FK ile karşılaşacak, İstanbulspor ise sahasında Sarıyerspor'u konuk edecek.

ÖNERİLEN VİDEO

İkinci el elektronik piyasasında ''Beyaz liste'' dönemi başlıyor

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.