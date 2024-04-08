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Spor

İstanbulspor'dan TFF'ye çağrı! ''Hemen gidin''

İstanbulspor Başkanı Ecmel Faik Sarıalioğlu, Kulüpler Birliği Toplantısı sonrası Türkiye Futbol Federasyonu için, 'Bugünden tezi yok, hemen gitsinler.' yorumunda bulundu.

8 Nisan 2024 Pazartesi 16:40 - Güncelleme:
İstanbulspor'dan TFF'ye çağrı! ''Hemen gidin''
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İstanbulspor Başkanı Ecmel Faik Sarıalioğlu, Kulüpler Birliği Toplantısı'nın ardından açıklamalarda bulundu.

TFF'nin seçime gitmesi için imza toplamaya başladıklarını söyleyen Sarıalioğlu, TFF için, "Bugünden tezi yok, hemen gitsinler" ifadelerini kullandı.

Ecmel Faik Sarıalioğlu'nun sözleri şu şekilde;

"Bugün, önemli bir gündü. İmza kampanyası başlattık. Yaklaşık 7-8 kulübümüz burada oldu Süper Lig'den. 1. Lig'den de katılanlar olacak. 'İmza kampanyasına biz de destek vereceğiz" diyen kulüplerimiz var. Seçimin ligin bitmesinden bir hafta sonra veya 10 gün içinde mutlaka yapılması lazım. Çünkü ileride çok büyük sorunlar doğuracak. Bunların da açıklamasını yaptık, ihtarını çektik. Durum bu. Bugünden tezi yok, bir an önce gitmeleri lazım. Şu anda 60-70 delege var. Bayramdan sonraki haftada imzaların fazlasıyla toplanacağına inanıyoruz. Ne bekleniyor imza tamamlansa ne olacak, tamamlanmasa ne olacak? Bundan daha beter bir gün olabilir mi? Söyleyecek bir şey çok, her şeyi kamuoyu biliyor."

  • istanbulspor
  • türkiye futbol federasyonu
  • ecmel faik sarıalioğlu

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