İstanbulspor ile Manisa FK puanları paylaştı

Trendyol 1. Lig'de 3.hafta maçında İstanbulspor ile Manisa FK karşı karşıya geldi.
Necmi Kadıoğlu Stadyumu'nda oynanan mücadele 1-1 beraberlikle tamamlandı.
İstanbulspor'un golü 16. dakikada Yusuf Özer'den gelirken Manisa FK, 45.dakikada Muhamed Kiprit ile eşitliği yakaladı.
Bu sonuçla Manisa FK ligdeki puanını 4'e çıkardı. İstanbulspor ise art arda 3. beraberliğini alarak 3 puana yükseldi.
Trendyol 1. Lig'in 4.haftasında İstanbulspor, Hatayspor deplasmanına gidecek. Manisa FK ise evinde Iğdır FK'yi ağırlayacak.