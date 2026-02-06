İSTANBUL 16°C / 11°C
Spor

İstanbulsporlu İsa Doğan ameliyat edildi

Galatasaray maçında sakatlanan İstanbulsporlu kaleci İsa Doğan'da kompleks yüz kırıkları tespit edildi. Başarılı bir ameliyat geçiren oyuncunun tedavisi sürüyor.

6 Şubat 2026 Cuma 18:48
İstanbulsporlu İsa Doğan ameliyat edildi
Ziraat Türkiye Kupası'nda Galatasaray ile oynanan maçta sakatlanarak oyuna devam edemeyen kaleci İsa Doğan'da kompleks yüz kırıkları tespit edildi.

Sarı-siyahlı kulübün ABD merkezli X platformu üzerinden yaptığı açıklamada, İsa Doğan'ın rakibiyle çarpıştıktan sonra oyundan çıkmak zorunda kaldığı hatırlatılarak, şu ifadeler kullanıldı:

"Yapılan tetkikler sonucunda oyuncumuzda kompleks yüz kırıkları tespit edilmiştir. Futbolcumuz, Acıbadem Maslak Hastanesinde gerçekleştirilen kontrollerin ardından, ilgili branşların katılımıyla başarılı bir ameliyat geçirmiştir. Oyuncumuza geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor, en kısa sürede sahalara dönmesini temenni ediyoruz."

