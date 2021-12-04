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Spor

İstanbulspor'u yenen Erzurumspor zirveye çıktı

Spor Toto 1. Lig'in 15. haftasında Büyükşehir Belediye Erzurumspor, konuk ettiği İstanbulspor'u 3-1 yendi. Mavi beyazlılar bu galibiyetle liderliğe yükseldi.

4 Aralık 2021 Cumartesi 15:51 - Güncelleme: 4 Aralık 2021 Cumartesi 15:51
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Spor Toto 1'inci Lig ekiplerinden Büyükşehir Belediye Erzurumspor, 15'inci hafta maçında İstanbulspor'u 3-1 mağlup etti.

MAÇTAN DAKİKALAR

4'üncü dakikada Olanare'nin kullandığı taç atışında Novikovas'ın vole vurmak istediği top kaleci Alperen'de kaldı.

10'uncu dakikada Jakub Szumski'nin uzaklaştırmak istediği ve kısa düşen topu alan Valon Ethemi'nin aşırtma vuruşunda top ağlara gitti: 0-1.

30'uncu dakikada Novikovas, sağ kanattan cezaalanı önüne kadar inerek çektiği sert şutta topu kaleci Alperen parmaklarıyla kornere çeldi.

36'ncı dakikada rakip defansı geçerek sıfır noktasına inen Aly Malle, kaleci Alperen'in üzerinden topu ağlara gönderdi: 1-1.

40'ıncı dakikada Olanare'nin kullandığı taç atışında Mustafa Yumlu göğsünde yumuşattıktan sonra içeri ortaladı. Havadan gelen topu Eren Tozlu ağlara gönderdi: 2-1.

63'üncü dakikada Orhan Ovacıklı'nın kullandığı köşe atışında defansın uzaklaştırdığı topu önünde bulan Novikovas'ın şutu farklı bir şekilde auta çıktı.

65'inci dakikada ani gelişen İstanbulspor atağında İbrahim'in kaleci Jakub Szumski'nin öne çıktığını görünce aşırmak istediği top kale direğinin üstünden auta gitti.

67'nci dakikada sol kanattan cezaalanına giren Mücahit Albayrak, müsait durunmdaki Hasek'e pas çıkardı. Hasekin, sert ve düzgün şutunda top ağlara gitti: 3-1.

72'nci dakikada Novikovas'ın ortasında yükselen Orhan Ovacıklı topu Eren Tozlu'nun önüne indirdi. Eren Tozlu'nun şutunda top ağlara gitti ama hakem Yasin Kol, Orhan Ovacıklı'nın rakibine faul yaptığı gerekçesiyle golü geçerli saymadı.

83'üncü dakikada İbrahim'in cezaalanına gönderdiği topu Orhan Ovacıklı'nın ters vuruşunda top kaleci Jakub Szumski'de kaldı.

85'inci dakikada sol kanattan Valon Ethemi'nin cezaalanı içine yerden gönderdiği topa parmaklarıyla dokunan Jakub Szumski, Jetmir Topalli'ye gitmesini önledi.

87'nci dakikada Hasek'in sert şutunda kaleci Alperen parmaklarıyla topu kornere gönderdi.

90+1'inci dakikada cezaalanına giren Mehmet Yeşil'den önce Erzurumspor defansı topu uzaklaştırdı.

90+3'üncü dakikada cezaalanı önünde topla buluşan İbrahim Yılmaz'ın dönerek vurduğu top kaleci Jakub Szumski'de kaldı.

Mücadele Erzurumspor'un 3-1'lik üstünlüğüyle sona erdi.

Stat: Erzurum Kazım Karabekir

Hakemler: Yasin Kol, Murat Şener, Mehmet Şengül

Büyükşehir Belediye Erzurumspor: Szumski, Orhan Ovacıklı, Mustafa Yumlu (Dk. 75 Mustafa Akbaş), Aykut Demir, Mucahit Albayrak, Hasek, Gökhan Alsan, Novikovas, Eren Tozlu (Dk. 75 Oltan Karakullukçu), Malle (Dk. 90 Süleyman Koç), Olanare (Dk. 64 Estrela)

İstanbulspor: Alperen Uysal, Oğuzhan Berber (Dk. 80 Berkay Görmez), Mehmet Yeşil, Okan Erdoğan, Ali Yaşar, Melih Kabasakal, Cajic (Dk. 53 Mertan Caner Öztürk), Muammer Sarıkaya (Dk. 85 Topalli), Eslem Öztürk (Dk. 80 Ferhat Yazgan), Ethemi, İbrahim Yılmaz

Goller: Dk. 10 Ethemi (İstanbulspor), Dk. 36 Malle, Dk. 40 Eren Tozlu, Dk. 67 Hasek (Büyükşehir Belediye Erzurumspor)

Sarı kartlar: Dk. 23 Ethemi (İstanbulspor), Dk. 34 Aykut Demir, Dk. 45+1 Eren Tozlu, Dk. 61 Szumski (Büyükşehir Belediye Erzurumspor)

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