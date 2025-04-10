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Spor

İstanbulspor'un eski teknik direktörü Beenhakker hayatını kaybetti

Bir dönem İstanbulspor'da teknik direktörlük yapan Leo Beenhakker 82 yaşında hayatını kaybetti. Beenhakker'in vefat haberini Hollanda Futbol Federasyonu duyurdu.

AA10 Nisan 2025 Perşembe 23:15 - Güncelleme:
İstanbulspor'un eski teknik direktörü Beenhakker hayatını kaybetti
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Bir dönem İstanbulspor'u da çalıştıran Hollandalı teknik direktör Leo Beenhakker, 82 yaşında yaşamını yitirdi.

Hollanda Futbol Federasyonundan yapılan açıklamada, "Hollanda futbolunun efsane teknik direktörü Beenhakker'in vefatının derin üzüntüsünü yaşıyoruz. Bu büyük kaybı yaşayan tüm yakınlarına sabır ve dayanma gücü diliyoruz." ifadeleri kullanıldı.

Kulüp bazında Real Madrid, Ajax, Feyenoord, Cambuur, Go Ahead Eagles, Real Zaragoza, Grasshoppers ve Vitesse gibi takımları çalıştıran Beenhakker, 1995 yılında İstanbulspor'da görev yaptı.

Beenhakker, milli takım kariyerinde ise Hollanda, Trinidad ve Tobago, Suudi Arabistan ve Polonya'yı çalıştırdı.

Hollandalı futbol adamı, Real Madrid'de 3, Ajax'ta 2 ve Feyenoord'da bir kez lig şampiyonluğu yaşadı.

Futbol dünyasından birçok ismin yanı sıra Beenhakker'in çalıştırdığı kulüpler de Beenhakker için başsağlığı mesajı yayımladı.

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