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Spor

İstanbulspor'un stadyum talebine Beşiktaş'tan veto!

İstanbuspor Kulübü Spor Toto Süper Lig'in 34. haftasında Galatasaray ile oynanacak olan karşılaşmayı Vodafone Park'ta oynanması için başvuruda bulundu.

4 Mayıs 2023 Perşembe 13:14 - Güncelleme:
İstanbulspor'un stadyum talebine Beşiktaş'tan veto!
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İstanbulspor Kulübü, Süper Lig'in 34. haftasında Galatasaray ile karşı karşıya geleceği karşılaşmayı Vodafone Park'ta oynamak adına TFF'ye başvuruda bulundu.

Olimpiyat Stadı'nda oynanacak UEFA Şampiyonlar Ligi finali nedeniyle zeminle alakalı sorun yaşanmaması adına söz konusu karşılaşmanın bu stada alınmasına izin verilmedi.

BEŞİKTAŞ TEKLİFİ KABUL ETMEDİ

İstanbulspor, Galatasaray maçını Vodafone Park'ta oynamak istese de Beşiktaş'ın bu öneriye olumsuz yanıt verip karşı çıktığı aktarıldı.

Stadyumun değişmemesi durumunda İstanbulspor - Galatasaray mücadelesi Esenyurt Necmi Kadıoğlu Stadı'nda oynanacak.

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