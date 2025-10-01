İSTANBUL 22°C / 14°C
Parçalı bulutlu, güneşli
1 Ekim 2025 Çarşamba / 9 RebiülAhir 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    41,5993
  • EURO
    48,9455
  • ALTIN
    5195.23
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • İstatistikleri alt üst etti! Beşiktaş'ın yıldızı Rafa Silva
Spor

İstatistikleri alt üst etti! Beşiktaş'ın yıldızı Rafa Silva

Beşiktaş'ın yıldız oyuncusu Rafa Silva oynadığı futbolla beğeni toplamaya devam ediyor. Deneyimli futbolcu siyah beyazlı forma altında oynadığı 61 maçta 23 gol, 15 asistlik performans sergiledi. İşte detaylar...

AKŞAM1 Ekim 2025 Çarşamba 09:31 - Güncelleme:
İstatistikleri alt üst etti! Beşiktaş'ın yıldızı Rafa Silva
ABONE OL

Süper Lig'de Kocaelispor'u 3-1 mağlup eden Beşiktaş'ta Rafa Silva'nın istatistikleri dikkat çekiyor. Siyah-Beyazlı formayı 61 maçta giyen 32 yaşındaki yıldız, 23 gol ve 15 asistlik katkı yaptı. Geçen sezon 35 lig maçı oynayan ve 12 gol, 6 asistlik performans sergileyen Portekiz yıldız, bu sezon 6 maçta 5 gol atarak takımının en skoreri oldu. Rafa Silva, Konferans elemelerinde de bu sezon Avrupa'da 2 asist katkısında bulundu.

Bu sezon Siyah-Beyazlı formayla, 5 golle en çok gol atan oyuncu durumundaki Portekizli süper star, takımın en fazla şut çeken (19) oyuncusu durumunda. Rakip ceza sahasında 38 kez topla buluşan Rafa Silva, bu istatistikle de takımın lideri durumunda. Tecrübeli orta saha oyuncusu, en çok faul yapılan oyuncu listesinde de ilk sırada bulunuyor (11). Başarılı oyuncu bu sezon oynadığı maçlarda %81'lik başarı pas oranını yakaladı.

ÖNERİLEN VİDEO

MSB'den Preveze Deniz Zaferi paylaşımı: Ufuklarda şan, denizlerde kudret!

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.