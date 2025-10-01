Süper Lig'de Kocaelispor'u 3-1 mağlup eden Beşiktaş'ta Rafa Silva'nın istatistikleri dikkat çekiyor. Siyah-Beyazlı formayı 61 maçta giyen 32 yaşındaki yıldız, 23 gol ve 15 asistlik katkı yaptı. Geçen sezon 35 lig maçı oynayan ve 12 gol, 6 asistlik performans sergileyen Portekiz yıldız, bu sezon 6 maçta 5 gol atarak takımının en skoreri oldu. Rafa Silva, Konferans elemelerinde de bu sezon Avrupa'da 2 asist katkısında bulundu.

Bu sezon Siyah-Beyazlı formayla, 5 golle en çok gol atan oyuncu durumundaki Portekizli süper star, takımın en fazla şut çeken (19) oyuncusu durumunda. Rakip ceza sahasında 38 kez topla buluşan Rafa Silva, bu istatistikle de takımın lideri durumunda. Tecrübeli orta saha oyuncusu, en çok faul yapılan oyuncu listesinde de ilk sırada bulunuyor (11). Başarılı oyuncu bu sezon oynadığı maçlarda %81'lik başarı pas oranını yakaladı.