İSTANBUL 14°C / 10°C
Parçalı bulutlu, güneşli
2 Nisan 2025 Çarşamba / 4 Sevval 1446
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    37,9252
  • EURO
    41,023
  • ALTIN
    3815.97
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • İstatistikleri alt üst etti! Rafa Silva'dan inanılmaz performans
Spor

İstatistikleri alt üst etti! Rafa Silva'dan inanılmaz performans

Beşiktaş'ın sezon başında kadrosuna kattığı Rafa Silva oynadığı futbol ve skor katkısıyla takıma sırtlamaya devam ediyor. Portekizli yıldız 14 gol, 10 asistlik performansıyla Avrupa'nın büyük liglerindeki en skorer ikinci 10 numara konumunda. İşte detaylar...

HABER MERKEZİ2 Nisan 2025 Çarşamba 12:43 - Güncelleme:
İstatistikleri alt üst etti! Rafa Silva'dan inanılmaz performans
ABONE OL

Sezon başında büyük umutlarla transfer edilen Rafa Silva, sergilediği performansla taraflı tarafsız herkesin büyük beğenisini topluyor.

Takımın skor yükünü de çeken Portekizli futbolcunun başarısı istatistiklere de yansımış durumda.

Attığı 14 golün yanı sıra 10 da asist yaparak 24 tabela katkısı sağlayan Rafa Silva, Avrupa'nın büyük ligleri arasında en skorer ikinci 10 numara oldu.

Listenin ilk sırasında ise Atalanta forması giyen Lookman takımına sağladığı 25 skor katkısı ile yer alıyor.

Rafa Silva, G.Saray'a attığı gol öncesinde 68 metre top sürerek, Sanchez'in tozunu atmıştı.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.