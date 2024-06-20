Gürcistan maçında gösterdiği performans ve 27 metreden attığı golle kahramanımız olan Arda Güler, rakamların da yıldızı oldu. EURO 2024'te şimdiye dek oynanan maçlarda, kanatta görev yapan oyuncular arasında en başarılı bas rakamlarına Arda Güler ulaştı. Futbol veri karşılaştırma platformu Comparisonator'un yaptığı araştırmaya göre orta ve sağ kanat oyuncuları içinde Arda Güler 4 konuda birinci, 6 kalemde ise ilk 3'te yer aldı. Rakip ceza sahasına pas, rakip yarı sahada isabetli pas, 3. bölgede yapılan başarılı pas ve dikine pas oranlarında en iyi istatistiği yakalayan futbolcu Arda Güler oldu.

GÖZ HAPSİNDE

Maça damga vuran bir gole imza atan Arda Güler'in seremonideki fotoğrafı sosyal medyada trende girdi. Güler, Gürcistan maçı öncesindeki seremonide miniklerin adım adım izlediği isim oldu. Çocukların töreni bırakıp Arda'yı seyretmesi dikkat çekti.