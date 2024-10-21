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Spor

İstatistikleri altüst etti! Ciro Immobile Avrupa'nın zirvesinde

Beşiktaş'ın yıldız golcüsü Ciro Immobile yakaladığı istatistik ile Avrupa'nın zirvesine çıktı. 34 yaşındaki İtalyan golcü Süper Lig ve Avrupa'nın beş büyük liginde toplamda 18 şut çekti ve bu şutları en yüksek gole çevirme yüzdesine sahip oyuncu oldu. İşte detaylar...

21 Ekim 2024 Pazartesi 11:37 - Güncelleme:
İstatistikleri altüst etti! Ciro Immobile Avrupa'nın zirvesinde
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Beşiktaş'ın İtalyan yıldızı Ciro Immobile, bu sezon Süper Lig ve Avrupa'nın beş büyük liginde toplamda 18 şut çekerek, bu şutları en yüksek gole çevirme oranına sahip isim oldu.

Beşiktaş'ın golcüsü Ciro Immobile, yakaladığı isabet oranıyla dikkat çekti. 2007-2008 sezonundan bu yana Süper Lig'de çıktığı ilk 8 maçta 8 gole ulaşan ilk Beşiktaş oyuncusu olan Immobile, Avrupa'nın da zirvesine çıktı. İtalyan yıldız, bu sezon Süper Lig ve Avrupa'nın beş büyük liginde toplamda 18 şut çekerek, bu şutları en yüksek gole çevirme oranına sahip isim oldu. 18 şutta 8 gol bulan Immobile, her alanda öne çıktı.

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