İSTANBUL 18°C / 9°C
Parçalı bulutlu, güneşli
24 Kasım 2025 Pazartesi / 4 CemaziyelAhir 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    42,4385
  • EURO
    49,0175
  • ALTIN
    5572.65
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • İstatistikleri altüst etti! Fenerbahçe'den sezon rekoru
Spor

İstatistikleri altüst etti! Fenerbahçe'den sezon rekoru

Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 13. haftasında Çaykur Rizespor'u 5-2'lik skorla mağlup etti. Maçta 14 isabetli şut bulan sarı lacivertli ekip, Trendyol Süper Lig'de sezon rekorunu kırdı. İşte detaylar...

TRT Spor24 Kasım 2025 Pazartesi 15:32 - Güncelleme:
İstatistikleri altüst etti! Fenerbahçe'den sezon rekoru
ABONE OL

Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'de yoluna kayıpsız devam ediyor.

Çaykur Rizespor'u 5-2 yenen Sarı lacivertliler, puanını 31'e yükseltti ve 2'nci sıradaki yerini korudu. Ayrıca art arda 5 maç kazanarak bu sezon en uzun galibiyet serisinin sahibi oldu.

Mücadeleye Marco Asensio damga vurdu. 2 kez fileleri sarsan İspanyol futbolcu, 1 de gol pası verdi. Deneyimli oyuncu, böylece son 5 Süper Lig maçında 7 gole katkıda bulundu.

ŞUT SAYISIYLA SEZON REKORU KIRILDI

Fenerbahçe, ulaştığı istatistiklerle de dikkat çekti. 14 isabetli şut bulan sarı lacivertliler, bu sezon Süper Lig'deki en yüksek sayıya ulaşarak rekor kırdı.

Fenerbahçe, Süper Lig tarihinde üst üste iki deplasman maçını 2 farkla geri düşmesine rağmen kazanan ilk takım oldu.

Beşiktaş karşısında skoru 2-0'dan 3-2'ye getiren Domenico Tedesco'nun öğrencileri; Rize'de de 2-0 geriye düşmesine rağmen rakip fileleri 5 kez havalandırdı.

Fenerbahçe, Perşembe günü UEFA Avrupa Ligi'nde Ferencvaros'u konuk edecek. Taraftarı önünde bu maçı kazanmak isteyen sarı lacivertli ekip, daha sonra Galatasaray derbisinin hazırlıklarına başlayacak.

ÖNERİLEN VİDEO

Faciaya kıl payı: Heyelan anı kamerada

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.