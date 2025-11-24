Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'de yoluna kayıpsız devam ediyor.

Çaykur Rizespor'u 5-2 yenen Sarı lacivertliler, puanını 31'e yükseltti ve 2'nci sıradaki yerini korudu. Ayrıca art arda 5 maç kazanarak bu sezon en uzun galibiyet serisinin sahibi oldu.

Mücadeleye Marco Asensio damga vurdu. 2 kez fileleri sarsan İspanyol futbolcu, 1 de gol pası verdi. Deneyimli oyuncu, böylece son 5 Süper Lig maçında 7 gole katkıda bulundu.

ŞUT SAYISIYLA SEZON REKORU KIRILDI

Fenerbahçe, ulaştığı istatistiklerle de dikkat çekti. 14 isabetli şut bulan sarı lacivertliler, bu sezon Süper Lig'deki en yüksek sayıya ulaşarak rekor kırdı.

Fenerbahçe, Süper Lig tarihinde üst üste iki deplasman maçını 2 farkla geri düşmesine rağmen kazanan ilk takım oldu.

Beşiktaş karşısında skoru 2-0'dan 3-2'ye getiren Domenico Tedesco'nun öğrencileri; Rize'de de 2-0 geriye düşmesine rağmen rakip fileleri 5 kez havalandırdı.

Fenerbahçe, Perşembe günü UEFA Avrupa Ligi'nde Ferencvaros'u konuk edecek. Taraftarı önünde bu maçı kazanmak isteyen sarı lacivertli ekip, daha sonra Galatasaray derbisinin hazırlıklarına başlayacak.