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Spor

İstatistikleri altüst etti! Kerem Aktürkoğlu formunun zirvesinde

Trendyol Süper Lig'de dün oynanan Galatasaray-Antalyaspor karşılaşmasında takımının 2 golünü de atan Kerem Aktürkoğlu için dikkat çeken bir istatistikte ortaya çıktı. Milli oyuncu, sarı-kırmızılı formayla en golcü sezonunu yaşıyor.

Fanatik27 Şubat 2024 Salı 08:30 - Güncelleme:
İstatistikleri altüst etti! Kerem Aktürkoğlu formunun zirvesinde
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Galatasaray'da Kerem Aktürkoğlu, Antalyaspor karşısında gösterdiği performansla tüm dikkatleri bir kez daha üzerine çekmeyi başardı.

Antalyaspor ağlarına 2 gol bırakan Aktürkoğlu, mücadeleye damga vurarak büyük bir katkı topladı. Yıldız oyuncu böylece, Galatasaray kariyerindeki en iyi dönemine ulaştı. Öte yandan mücadelenin ardından konuşan Kerem, şampiyon olacaklarına olan inancını da dile getirdi. Detaylar haberimizde...

KEREM'DEN MÜTHİŞ KATKI!

Mauro Icardi'nin yokluğunda Galatasaray'ı hücumda taşıyan isim Kerem Aktürkoğlu oldu. Kerem, ilk yarıda 1'i penaltıdan olmak üzere 2 gol birden attı. Icardi'den sonra Sarı-Kırmızılılar'da skora en çok katkı yapan isim olan Kerem, kendini de aştı. 59'daki ikinci penaltısında direğe takılan (Süper Lig kariyerinde ikinci kez kaçırdı) Milli futbolcu, bu sezonki 41. resmi sınavında toplamda 8 asistinin yanına 14. golünü ekledi.

EN İYİ DÖNEMİNİ YAŞIYOR

Resmi karşılaşmalarda en çok ağları havalandırdığı 2021-22'yi (52 maç/13 gol) geride bırakan 25 yaşındaki futbolcu, söz konusu sezonda ligde attığı 10 gollük en iyi dönemini de dün akşam geçmeyi başardı. En son ligde 22. haftadaki İstanbulspor mücadelesinde 2 kez gol sevinci yaşayan Kerem, 2'si Avrupa toplamda 6 maç sonra skora katkı verdi ve ligde 11. kez ağları salladı.

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