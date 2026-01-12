Sarı-Lacivertliler'in İtalyan ekibi Lazio'ya 30 milyon euro ödeyerek kadrosuna kattığı 26 yaşındaki Fransız orta saha Matteo Guendouzi, unutulmayacak bir başlangıç hikayesi yazdı. Takımla 1 tam antrenman yapıp Galatasaray karşısında kazanılan Turkcell Süper Kupa finali mücadelesinde ilk 11 başlayan Matteo Guendouzi, gol attığı derbinin en iyi oyuncusu seçildi. Bu başarının altında ise büyük bir adanmışlık ve tutku yatıyor. 7 Ocak tarihinde saat 22.45'te başlayan ve 2-2 biten Lazio-Fiorentina karşılaşmasında 90 dakika sahada kalan Matteo Guendouzi, yorucu karşılaşmanın ardından 8 Ocak tarihinde zorlu şartlar altında İstanbul'a geldi.

70 SAATİN SONUNDA ZAFER

Fransız oyuncunun özel jet yolculuğu yaklaşık 4 saati buldu. İstanbul'daki hava muhalefeti nedeniyle uçuş normalden biraz uzun sürdü. Fenerbahçe Başkanı Sadettin Saran, oyuncuya geldiği gün dinlenmesinin uygun olduğunu söyledi. 9 Ocak'ta ise bir diğer yeni transfer Mert Günok'la birlikte takımla ilk antrenmanına çıktı. Atatürk Olimpiyat Stadı'nda saat 18.45'te başlayan derbide ilk 11'de maça başlayıp açılış golünü attı. Gösterdiği futbolun neticesinde, 70 saatin sonunda 'Maçın en iyi oyuncusu' seçildi. Kupa ve ödülle ilk pozunu verdi.

İSTATİSTİKLERE DAMGA VURDU

Guendouzi, 2-0 kazanılan Galatasaray maçında attığı 1 golün dışında yaptığı istatistiklerle de göz kamaştırdı. Turkcell Süper Kupa finalinde girdiği 8 ikili mücadelenin 7'sini kazandı, 6 uzaklaştırma yapıp 3 kez top çaldı. 7 sahipsiz top kazandı. 1 kez pas arası yaptı. 2'de 2 başarılı çalımla oynadı. Üçüncü bölgede %77 pas isabeti yakaladı. Bu alanda F.Bahçe'de önünde olan isim, %85 pas isabetli Asensio oldu. Guendouzi, iki takımın oyuncularının baz alındığı çeşitli istatistik birimlerinin en üstlerinde Fenerbahçe logosunu göstermeyi başardı.