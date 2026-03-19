Süper Lig'de Beşiktaş, seyircisi önünde Kasımpaşa'yı ağırladı. Siyah beyazlılarda son haftaların yıldız ismi Orkun Kökçü, bu karşılaşmaya da damgasını vurdu.
Milli futbolcu, maçta 1 gol ve 1 asist kaydederken, muhteşem bir istatistiğe de imza attı.
Orkun Kökçü, Süper Lig'de forma giydiği son 9 maçın 8'inde skora etki etmeyi başardı.
İŞTE ORKUN KÖKÇÜ'NÜN SON MAÇLARDAKİ SKOR KATKISI
Kayserispor: Asist
Eyüpspor: Gol
Konyaspor: Gol ve Asist
Alanyaspor: Gol
Başakşehir: Gol
Göztepe: İki asist
Galatasaray: -
Gençlerbirliği: Gol
Kasımpaşa: Gol ve Asist