  İstatistikleri altüst etti! Orkun Kökçü durdurulamıyor
İstatistikleri altüst etti! Orkun Kökçü durdurulamıyor

Beşiktaş'ta Orkun Kökçü fırtınası esmeye devam ediyor. Son dönemdeki skor katkısıyla dikkat çeken milli yıldız takımının Kasımpaşa ile oynadığı maçın ilk yarısına da 1 gol ve 1 asist sıkıştırmayı başardı.

HABER MERKEZİ19 Mart 2026 Perşembe 21:13 - Güncelleme:
Süper Lig'de Beşiktaş, seyircisi önünde Kasımpaşa'yı ağırladı. Siyah beyazlılarda son haftaların yıldız ismi Orkun Kökçü, bu karşılaşmaya da damgasını vurdu.

Milli futbolcu, maçta 1 gol ve 1 asist kaydederken, muhteşem bir istatistiğe de imza attı.

Orkun Kökçü, Süper Lig'de forma giydiği son 9 maçın 8'inde skora etki etmeyi başardı.

İŞTE ORKUN KÖKÇÜ'NÜN SON MAÇLARDAKİ SKOR KATKISI

Kayserispor: Asist

Eyüpspor: Gol

Konyaspor: Gol ve Asist

Alanyaspor: Gol

Başakşehir: Gol

Göztepe: İki asist

Galatasaray: -

Gençlerbirliği: Gol

Kasımpaşa: Gol ve Asist

