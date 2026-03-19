Süper Lig'de Beşiktaş, seyircisi önünde Kasımpaşa'yı ağırladı. Siyah beyazlılarda son haftaların yıldız ismi Orkun Kökçü, bu karşılaşmaya da damgasını vurdu.

Milli futbolcu, maçta 1 gol ve 1 asist kaydederken, muhteşem bir istatistiğe de imza attı.

Orkun Kökçü, Süper Lig'de forma giydiği son 9 maçın 8'inde skora etki etmeyi başardı.

İŞTE ORKUN KÖKÇÜ'NÜN SON MAÇLARDAKİ SKOR KATKISI

Kayserispor: Asist

Eyüpspor: Gol

Konyaspor: Gol ve Asist

Alanyaspor: Gol

Başakşehir: Gol

Göztepe: İki asist

Galatasaray: -

Gençlerbirliği: Gol

Kasımpaşa: Gol ve Asist