Fenerbahçe'nin yıldızı İsmail Yüksek, bu sezonki performansıyla Avrupa devlerinin radarına girerken, istatistikleri de altüst ediyor....

25 yaşındaki futbolcu, sezonun geri kalanında üçüncü bölgeye en isabetli pas yüzdesine sahip orta saha oyuncusu oldu.

%86'lık oranla zirvede yer alan İsmail Yüksek'i, Alanyaspor'un 34 yaşındaki Hollandalı oyuncusu Leroy Fer, %85'le takip ediyor.

Üçüncü basamakta ise Hatayspor'dan Fiyaso Dele-Bashiru %84'le bulunuyor.

Galatasaray'ın Uruguaylısu Lucas Torreira ise bu üç ismin gerisinde kaldı. Torreira'nın üçüncü bölgeye pas isabet oranı %83...

Beşinci sırada %80'de Richard ve Beşiktaşlı Amir Hadziahmetovic var.

Bu isimleri ise sezon başında Galatasaray'dan Pendikspor'a giden Fredrik Midtsjö %79'la takip ediyor.

İSMAİL YÜKSEK'İN PERFORMANSI

25 yaşındaki İsmail Yüksek, bu sezon Fenerbahçe forması ile çıktığı 38 resmi maçta 1 gol attı ve 5 asiste imza attı.