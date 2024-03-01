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Spor

İstatistikleri altüst etti! Süper Lig'de zirvenin sahibi İsmail Yüksek

Bu sezon gösterdiği olağanüstü performansla Avrupa devlerini peşine takmayı başaran İsmail Yüksek, Süper Lig'de zirveye yerleşti. 25 yaşındaki yetenekli futbolcu, sezonun geri kalanında üçüncü bölgeye en fazla isabetli pas atan orta saha oyuncusu oldu. İşte istatistiklerin detayı...

Sabah1 Mart 2024 Cuma 12:18 - Güncelleme:
İstatistikleri altüst etti! Süper Lig'de zirvenin sahibi İsmail Yüksek
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Fenerbahçe'nin yıldızı İsmail Yüksek, bu sezonki performansıyla Avrupa devlerinin radarına girerken, istatistikleri de altüst ediyor....

25 yaşındaki futbolcu, sezonun geri kalanında üçüncü bölgeye en isabetli pas yüzdesine sahip orta saha oyuncusu oldu.

%86'lık oranla zirvede yer alan İsmail Yüksek'i, Alanyaspor'un 34 yaşındaki Hollandalı oyuncusu Leroy Fer, %85'le takip ediyor.

Üçüncü basamakta ise Hatayspor'dan Fiyaso Dele-Bashiru %84'le bulunuyor.

Galatasaray'ın Uruguaylısu Lucas Torreira ise bu üç ismin gerisinde kaldı. Torreira'nın üçüncü bölgeye pas isabet oranı %83...

Beşinci sırada %80'de Richard ve Beşiktaşlı Amir Hadziahmetovic var.

Bu isimleri ise sezon başında Galatasaray'dan Pendikspor'a giden Fredrik Midtsjö %79'la takip ediyor.

İSMAİL YÜKSEK'İN PERFORMANSI

25 yaşındaki İsmail Yüksek, bu sezon Fenerbahçe forması ile çıktığı 38 resmi maçta 1 gol attı ve 5 asiste imza attı.

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