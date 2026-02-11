İSTANBUL 10°C / 7°C
Parçalı bulutlu, güneşli
11 Şubat 2026 Çarşamba / 24 Saban 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    43,6464
  • EURO
    52,0458
  • ALTIN
    7102.13
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • İstatistikleri dikkat çekiyor! Fenerbahçe'de Anderson Talisca fırtınası
Spor

İstatistikleri dikkat çekiyor! Fenerbahçe'de Anderson Talisca fırtınası

Fenerbahçe ile geçtiğimiz günlerde sözleşme yenileyen Brezilyalı yıldız Anderson Talisca performansıyla dikkat çekiyor. 32 yaşındaki deneyimli oyuncu Gençlerbirliği karşısında ağları sarsarak bu sezon ligde 12 gole ulaştı. İşte detaylar...

AKŞAM11 Şubat 2026 Çarşamba 09:10 - Güncelleme:
İstatistikleri dikkat çekiyor! Fenerbahçe'de Anderson Talisca fırtınası
ABONE OL

F.Bahçe ile geçtiğimiz günlerde 2 yıllık sözleşme yenileyen Talisca, gol yollarındaki performansıyla dikkati çekiyor. 32 yaşındaki hücum oyuncusu, G.Birliği karşısında attığı golle bu sezon ligde 12, toplamda 20. golüne ulaştı. Kariyerindeki büyük çıkışı Beşiktaş formasıyla yakalayan Sambacı, Siyah-Beyazlı ekipte 2016-2017 sezonunda 13, 2017-2018 sezonunda ise 14 lig golü atmıştı. Brezilyalı oyuncu, ligin bitimine 13 hafta kala bu performansları geride bırakmaya da oldukça yaklaştı.

Geçen sezon devre arasında takıma katılan Talisca, Süper Lig'de 16 maçta 9 gol atmış, sezonu toplamda 23 maçta 12 golle tamamlamıştı. Fenerbahçe'nin kış transfer döneminde üç santrforla yollarını ayırıp yalnızca 19 yaşındaki Sidiki Cherif'i kadroya katması, yönetimin gol yollarında Talisca'ya güvendiğinin net göstergesi oldu. Sarı-Lacivertliler, Brezilyalı yıldızla sözleşme uzatarak şampiyonluk yarışında hücumun merkezini ona emanet etti.

ÖNERİLEN VİDEO

Gökyüzünde nefes kesen anlar: F-16'lar peş peşe havalandı

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.