F.Bahçe ile geçtiğimiz günlerde 2 yıllık sözleşme yenileyen Talisca, gol yollarındaki performansıyla dikkati çekiyor. 32 yaşındaki hücum oyuncusu, G.Birliği karşısında attığı golle bu sezon ligde 12, toplamda 20. golüne ulaştı. Kariyerindeki büyük çıkışı Beşiktaş formasıyla yakalayan Sambacı, Siyah-Beyazlı ekipte 2016-2017 sezonunda 13, 2017-2018 sezonunda ise 14 lig golü atmıştı. Brezilyalı oyuncu, ligin bitimine 13 hafta kala bu performansları geride bırakmaya da oldukça yaklaştı.

Geçen sezon devre arasında takıma katılan Talisca, Süper Lig'de 16 maçta 9 gol atmış, sezonu toplamda 23 maçta 12 golle tamamlamıştı. Fenerbahçe'nin kış transfer döneminde üç santrforla yollarını ayırıp yalnızca 19 yaşındaki Sidiki Cherif'i kadroya katması, yönetimin gol yollarında Talisca'ya güvendiğinin net göstergesi oldu. Sarı-Lacivertliler, Brezilyalı yıldızla sözleşme uzatarak şampiyonluk yarışında hücumun merkezini ona emanet etti.