İşte 1. Lig'de 12. haftanın maç programı

Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre Çaykur Rizespor, rakibini yarın akşam Çaykur Didi Stadı'nda konuk edecek.

Ligde haftanın programı şöyle:

Yarın:

20.00 Çaykur Rizespor-Erzurumspor FK (Çaykur Didi)

5 Kasım Cumartesi:

13.30 Bodrumspor-Dyorex Boluspor (Bodrum İlçe)

13.30 Manisa FK-Sakaryaspor (Mümin Özkasap)

16.00 Yeni Malatyaspor-Gençlerbirliği (Yeni Malatya)

16.00 Adanaspor-Pendikspor (Yeni Adana)

19.00 Altay-Beyçimento Bandırmaspor (Alsancak Mustafa Denizli)

6 Kasım Pazar:

13.30 Altaş Denizlispor-Tuzlaspor (Denizli Atatürk)

16.00 Yılport Samsunspor-Göztepe (Samsun Yeni 19 Mayıs)

19.00 Eyüpspor-Altınordu (Eyüp)