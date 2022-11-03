İşte 1. Lig'de 12. haftanın maç programı

Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre Çaykur Rizespor, rakibini yarın akşam Çaykur Didi Stadı'nda konuk edecek.
Ligde haftanın programı şöyle:
Yarın:
20.00 Çaykur Rizespor-Erzurumspor FK (Çaykur Didi)
5 Kasım Cumartesi:
13.30 Bodrumspor-Dyorex Boluspor (Bodrum İlçe)
13.30 Manisa FK-Sakaryaspor (Mümin Özkasap)
16.00 Yeni Malatyaspor-Gençlerbirliği (Yeni Malatya)
16.00 Adanaspor-Pendikspor (Yeni Adana)
19.00 Altay-Beyçimento Bandırmaspor (Alsancak Mustafa Denizli)
6 Kasım Pazar:
13.30 Altaş Denizlispor-Tuzlaspor (Denizli Atatürk)
16.00 Yılport Samsunspor-Göztepe (Samsun Yeni 19 Mayıs)
19.00 Eyüpspor-Altınordu (Eyüp)