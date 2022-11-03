İSTANBUL 19°C / 13°C
Parçalı bulutlu, güneşli
3 Kasım 2022 Perşembe / 9 RebiülAhir 1444
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    18,6237
  • EURO
    18,1776
  • ALTIN
    970.41
  • BIST100
    4092.7
  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • İşte 1. Lig'de 12. haftanın maç programı
Spor

İşte 1. Lig'de 12. haftanın maç programı

Spor Toto 1. Lig'de 12. haftanın açılış maçında yarın Çaykur Rizespor ile Erzurumspor FK karşı karşıya gelecek.

AA3 Kasım 2022 Perşembe 12:48 - Güncelleme:
İşte 1. Lig'de 12. haftanın maç programı
ABONE OL

Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre Çaykur Rizespor, rakibini yarın akşam Çaykur Didi Stadı'nda konuk edecek.

Ligde haftanın programı şöyle:

Yarın:

20.00 Çaykur Rizespor-Erzurumspor FK (Çaykur Didi)

5 Kasım Cumartesi:

13.30 Bodrumspor-Dyorex Boluspor (Bodrum İlçe)

13.30 Manisa FK-Sakaryaspor (Mümin Özkasap)

16.00 Yeni Malatyaspor-Gençlerbirliği (Yeni Malatya)

16.00 Adanaspor-Pendikspor (Yeni Adana)

19.00 Altay-Beyçimento Bandırmaspor (Alsancak Mustafa Denizli)

6 Kasım Pazar:

13.30 Altaş Denizlispor-Tuzlaspor (Denizli Atatürk)

16.00 Yılport Samsunspor-Göztepe (Samsun Yeni 19 Mayıs)

19.00 Eyüpspor-Altınordu (Eyüp)

  • 1 Lig
  • Rizespor-Erzurumspor
  • Türkiye Futbol Federasyonu

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.