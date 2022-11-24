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Spor

İşte 1. Lig'de 15. haftanın hakemleri

Spor Toto 1. Lig'de yarın Altaş Denizlispor-Bodrumspor mücadelesiyle başlayacak 15. haftanın maçlarını yönetecek hakemler açıklandı.

AA24 Kasım 2022 Perşembe 16:06 - Güncelleme:
İşte 1. Lig'de 15. haftanın hakemleri
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Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, haftanın maçlarında görev alacak hakemleri şunlar:

Yarın:

20.00 Altaş Denizlispor-Bodrumspor: Adnan Deniz Kayatepe

26 Kasım Cumartesi:

13.30 Tuzlaspor-Yeni Malatyaspor: Burak Pakkan

16.00 Dyorex Boluspor-Sakaryaspor: Reşat Onur Coşkunses

19.00 Gençlerbirliği-Çaykur Rizespor: Yiğit Arslan

27 Kasım Pazar:

13.30 Pendikspor-Eyüpspor: Çağdaş Altay

13.30 Ankara Keçiörengücü-Yılport Samsunspor: Tugay Kaan Numanoğlu

16.00 Erzurumspor FK-Beyçimento Bandırmaspor: Muhammet Ali Metoğlu

19.00 Göztepe-Altay: Emre Kargın

28 Kasım Pazartesi:

20.00 Altınordu-Manisa FK: Ömer Faruk Turtay

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