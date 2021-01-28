İşte 1. Lig'de 19. haftanın hakemleri

AA 28 Ocak 2021 Perşembe 12:46 - Güncelleme: 28 Ocak 2021 Perşembe 12:46

TFF 1. Lig'de 19. hafta müsabakalarında düdük çalacak hakemler belli oldu.

Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulundan yapılan açıklamaya göre, ligde 19. hafta maçlarını yönetecek hakemler şöyle:

Yarın:

19.00 Akhisarspor-Royal Hastanesi Bandırmaspor: Abdullah Buğra Taşkınsoy

30 Ocak Cumartesi:

13.30 Ankaraspor-Ankara Keçiörengücü: Kadir Sağlam

16.00 Adanaspor-Eskişehirspor: Emre Malok

19.00 Aydeniz Et Balıkesirspor-Tuzlaspor: Bülent Birincioğlu

31 Ocak Pazar:

13.30 Menemenspor-Giresunspor: Caner Ak

13.30 Bereket Sigorta Ümraniyespor-Yılport Samsunspor: Ramazan Keleş

16.00 Beypiliç Boluspor-Adana Demirspor: Alper Çetin

19.00 Bursaspor-Altınordu: Çağdaş Altay

1 Şubat Pazartesi:

19.00 Altay-İstanbulspor: Cihan Aydın